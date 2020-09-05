彰化國民體育日提前開趴 闖關集戳章送雙蛋

每年9月9日是國民體育日，彰化縣提前在今天舉辦，數百名青少年湧向活動場地員林十九籃球場，縣長王惠美宣布，為響應9月9日國民體育日，彰北國民運動中心及全縣公有運動場館當日免費開放供民眾使用。

縣政府在員林十九籃球場舉辦彰化i運動109年國民體育日－十項全能大挑戰，表揚18名彰化縣推動社會體育有功團體及人員，另邀請兒童節目中的香蕉哥哥、天竺鼠姊姊和王惠美一起音樂律動。

王惠美表示，彰化縣一年大大小小至少3千場賽事與活動，10月到11月有4場馬拉松活動，10月31日、11月1日二水國際跑水節，她期許讓彰化變成一個幸福宜居的好地方，幸福宜居除了環境越來越好，也要讓民眾有健康的身體。

員林市長游振雄說，夢想家球員今天到場，掀起活動高潮，他再次宣傳彰化縣、員林市的振興加碼送，消費滿500元就可參加抽獎，歡迎大家多到員林市消費，有來有買有機會中大獎。

今天國民體育日活動精彩，有第二屆寶貝滑步車（pushbike）競賽、身體組成檢測、巡迴運動指導團、反毒宣導、社區展演及街頭藝人氣球互動，現場也設置棒球、足球、踢毽子等多項趣味運動主題關卡，只要集滿6個闖關戳章，就可以獲得元氣茶葉蛋，並參加扭蛋活動，扭出精美小禮物。