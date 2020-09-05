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捐血送錢母成熱潮 南投縣紫南宮等10宗教團體獲獎
內政部表揚全國宗教團體，南投縣包括南投藍田書院，名間鄉受天宮，國姓鄉東方淨苑，埔里鎮人乘寺地藏院，魚池鄉人乘寺文殊院、日月潭文武廟及南林尼僧院，竹山鎮紫南宮、德山寺以及魚池鄉慈光山佛教基金會等10個宗教寺廟團體獲獎，肯定獲獎單位不分宗教，長期參與社會教會，推動公益不餘遺力。
縣府民政處表示，南投縣獲獎的10個宗教團體，熱心協助推動縣政，更長期參與社會教化、公益慈善事業及各項急難救助工作，濟弱扶貧。紫南宮提供錢母贊助捐血、捐發票，為平常較少人參與的公益活動帶動人潮；借、還發財金累積的餘額，則推動當地學生學雜費補助、老人送餐等公益。人乘寺地藏院弘揚地藏法門，法師為弘法利生、淨化人心，多次獲內政部表揚為社會教化事業績優寺院。
日月潭文武廟則成立慈善會，幫助弱勢家庭及學生，也提供暨南大學貧困學生助學金，讓辛勤的貧困學子有機會繼續求學。近年也結合不同的社會資源，舉辦反毒活動、寫作班等，成果備受肯定。讓社會更溫馨祥和。
內政部表示，宗教具有穩定社會的強大力量，政府也致力於保障宗教信仰自由，今年獲獎的團體都是在教育文化、福利服務，或慈善救濟等領域投入相當規模的資源，藉由拋磚引玉，連結越來越多宗教團體自發性響應公益事務。
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