彰化家扶募得133萬元振興券 3千多人大陣仗開心逛賣場

新冠肺炎疫情影響，今年上半年社福機構募款不易，政府7月中發放三倍券，愛心企業、民眾慷慨解囊，彰化家扶中心募得約133萬元的實質振興券，企業還加碼以現金替代振興券，合計280多萬，讓彰化家扶3200名家扶兒在開學之際到大賣場採購新學期的文具、新鞋、新衣以及民生物資。

開學的第一個周末，3千多名家扶兒今天分為南北彰區域，前往彰化家樂福及員林大潤發採買，家扶還派了遊覽車接送溪州、埤頭、芳苑、竹塘等偏遠區域的家庭到賣場，現場有大學生買枕頭、床套為入住新宿舍做準備，也有人買了濕紙巾、洗碗精、零食、泡麵等日常用品，有家扶兒不曾到賣場購物，看到琳瑯滿目商品相當興奮。

彰化家扶中心在2009年政府發放消費券時，曾獲得164萬多元的愛心消費券，讓部分家庭有多餘經費購買生活用品，彰化家扶中心主任王震光說，這次募得振興券足夠讓所有彰化家扶受助戶都能購買商品，依家戶兒童數提供1400元到2500元的振興券。

王震光說，疫情影響各行各業，募振興券不易，這次有36萬多元振興券來自民眾愛心，加上23家中小企業集結力量，號召員工、家人共提供99萬多元的振興實體券，對機構有很大的幫助，彰化家扶應是全國地方縣市社福機構獲得最多振興券的機構。