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彰化家扶募得133萬元振興券 3千多人大陣仗開心逛賣場
新冠肺炎疫情影響，今年上半年社福機構募款不易，政府7月中發放三倍券，愛心企業、民眾慷慨解囊，彰化家扶中心募得約133萬元的實質振興券，企業還加碼以現金替代振興券，合計280多萬，讓彰化家扶3200名家扶兒在開學之際到大賣場採購新學期的文具、新鞋、新衣以及民生物資。
開學的第一個周末，3千多名家扶兒今天分為南北彰區域，前往彰化家樂福及員林大潤發採買，家扶還派了遊覽車接送溪州、埤頭、芳苑、竹塘等偏遠區域的家庭到賣場，現場有大學生買枕頭、床套為入住新宿舍做準備，也有人買了濕紙巾、洗碗精、零食、泡麵等日常用品，有家扶兒不曾到賣場購物，看到琳瑯滿目商品相當興奮。
彰化家扶中心在2009年政府發放消費券時，曾獲得164萬多元的愛心消費券，讓部分家庭有多餘經費購買生活用品，彰化家扶中心主任王震光說，這次募得振興券足夠讓所有彰化家扶受助戶都能購買商品，依家戶兒童數提供1400元到2500元的振興券。
王震光說，疫情影響各行各業，募振興券不易，這次有36萬多元振興券來自民眾愛心，加上23家中小企業集結力量，號召員工、家人共提供99萬多元的振興實體券，對機構有很大的幫助，彰化家扶應是全國地方縣市社福機構獲得最多振興券的機構。
這次號召企業的領頭業者欣大園藝公司得知彰化家扶募款受到疫情衝擊，主動聯絡表達捐助意願，最後還提供100多萬愛心款項補足缺口；愛心企業之一東霖地產公司董事長黃文欽說，地方中小企業不是只關注生產，行有餘力對鄰里社區的活動、建設、學校、弱勢家庭都願意慷慨解囊，讓政府政策也能是善的循環。
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