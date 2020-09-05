爆米香節免費吃爆米香　彰化縣米倉埤頭公所大排長龍

「碰！」2020彰化縣埤頭鄉第三屆爆米香節熱鬧開場，民眾攜老扶幼開心逛20多個攤位，免費拿爆香米、兌換埤頭鄉農特產品和社區特色食品，體驗消防救災技巧，有吃有玩，歡度鄉土味十足的假日。

鄉公所設計米香大砲為活動「打響第一砲」，民眾歡喜湧進鄉公所廣場及封路的東邊市街，觀賞歌舞表演，兌換米香的攤位大排長龍，鄉公所邀請四家米香商販駐點示範爆米香，讓民眾看得到、吃得到香噴噴的現做米香。

爆米香商販林平達說，早年民生物資貧乏，爆米香是最常見的平民美食，1950至1960年代顧客拿什麼米，他們就用什麼米來爆，要訣是米必須乾燥，加熱到攝氏130度，10至12分鐘「碰！」的一聲，爆出又大又白的米香，放在平盤上均勻澆淋蜂蜜與紅糖熬煮的蜜糖汁，放涼後裁切一塊塊，就是好吃的爆米香。

埤頭鄉長杜彩懿表示，埤頭鄉是彰化縣的重要米倉，八堡圳引濁水溪灌溉埤頭農，黑泥帶來豐富有機質，讓埤頭鄉盛產台梗9號稻米，鄉內有稻米觀光工廠也有農特產展售館「百寶村」，鄉公所舉辦爆米香節可以提高埤頭良質米的能見度。