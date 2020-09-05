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台中小一家長成長課程 家長：教改讓學習、升學變複雜

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中上安國小前幾天開學，針對小一新鮮人策劃了「元氣上安新生GO！」新生入學體驗活動，藉由校長、主任親自披掛上陣的戲劇表演、趣味遊戲、帶動唱。圖／上安國小提供
台中上安國小前幾天開學，針對小一新鮮人策劃了「元氣上安新生GO！」新生入學體驗活動，藉由校長、主任親自披掛上陣的戲劇表演、趣味遊戲、帶動唱。圖／上安國小提供

台中市教育局因應家庭教育法修正，健全家庭功能、預防家庭問題，協助小一新生家長在孩子入學前後的準備及調適，今年8、9月開學前後分別舉辦3場次 「小一新生家長系列成長課程」，今天早上在大新國小安排諮商心理師譚慧蘭主講「優勢學習及正向教養」，協助家長安心陪伴孩子成長。

台中市家庭教育中心表示，今天以圖像、文字互補學習、親子關係中的規則與需求等，讓家長實際體驗優勢學習策略，並藉由五感檢測及學習單去感受孩子學習過程需家長支持引導的重點，運用「手放開、心陪伴、新方法」，讓家長與孩子共同成長。

參與的家長說，現在教改改得太多了，透過講座了解108課綱的挑戰，孩子求學會遇到的挑戰和困難，升學制度也比自己唸書時複雜，都要重新了解，只能一個階段、一個階段跟著孩子學習。有家長說，「手放開、心陪伴」聽來很簡單，實際上很難做到，許多家有中高年級孩子的家長，看到各種艱難作業，都需要家長一起參與，陪伴越多，月難放手。

教育局表示，「小一新生家長系列成長課程」課程，核心內容包含入學前的親職溝通、調適準備及引導、談優勢學習及正向教養陪伴孩子發展，透過事前準備及認識孩子的情緒、生理發展，強化家長的親職教養能量。預計9月12日以小團體方式，讓家長練習與孩子溝通，透過實際練說方式，依孩子不同個性採不同溝通策略，維持正向親子關係。

親子 教育局 台中市

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