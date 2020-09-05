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這可不是存錢桶！4隻普度大豬公送家扶 分切傷腦筋

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
二林天人宮展開大普度。圖／雲林家扶中心提供
二林天人宮展開大普度。圖／雲林家扶中心提供

正值中元普度旺季，許多宮廟或社團普度過後，總會把大批普度品，轉贈給社福團體或經濟弱勢家庭做愛心，雲林家扶中心今天獲贈4頭大豬公，這可不是存錢桶，而是正港的台灣真豬。

這分好心和好意卻一度成了家扶頭痛問題，看到這4頭完整好好的大豬公，雲林家扶中心社工不知如何是好，家扶中心主任廖志文一接到大豬公，閃過第一個問題就是「怎麼分切？」。

幸好這個煩惱並沒有困擾家扶太久，「愛心做到家！」捐豬的二林天人宮主委胡建雄馬上幫忙找來豬肉廠商，進行分切豬肉，才順利把四頭豬都分送給受扶助家庭。

廖志文說，中元普度，家扶中心每年都會收到許多各種不同的普度品，但大多數為泡麵、油、米等民生物資，這還是頭1次收到每頭150公斤重的「全豬」，既驚喜又煩惱，所幸捐贈者善心做到底，請人幫忙分切，才順利把肉送出去。

胡建雄表示，疫情衝擊各行各業，許多社福團體募款不易，天人宮濟公神尊特別指示將祭拜供品及190萬元捐贈給家扶、學校及警政單位 ，雪中送炭，盼大家共度疫情難關，求得平安。

天人宮送來四頭大豬公一度讓雲林家扶傷腦筋不知如何分切，天人馬上請來專人代為分切，並順利把大豬公分享出去。圖／雲林家扶中心提供
天人宮送來四頭大豬公一度讓雲林家扶傷腦筋不知如何分切，天人馬上請來專人代為分切，並順利把大豬公分享出去。圖／雲林家扶中心提供
二林天人宮展開大普度，供品中還有大豬公，普度後把四頭大豬公送給家扶中心。圖／雲林家扶中心提供
二林天人宮展開大普度，供品中還有大豬公，普度後把四頭大豬公送給家扶中心。圖／雲林家扶中心提供

家扶中心 疫情 愛心

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