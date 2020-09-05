聽新聞
test
0:00 / 0:00
這可不是存錢桶！4隻普度大豬公送家扶 分切傷腦筋
正值中元普度旺季，許多宮廟或社團普度過後，總會把大批普度品，轉贈給社福團體或經濟弱勢家庭做愛心，雲林家扶中心今天獲贈4頭大豬公，這可不是存錢桶，而是正港的台灣真豬。
這分好心和好意卻一度成了家扶頭痛問題，看到這4頭完整好好的大豬公，雲林家扶中心社工不知如何是好，家扶中心主任廖志文一接到大豬公，閃過第一個問題就是「怎麼分切？」。
幸好這個煩惱並沒有困擾家扶太久，「愛心做到家！」捐豬的二林天人宮主委胡建雄馬上幫忙找來豬肉廠商，進行分切豬肉，才順利把四頭豬都分送給受扶助家庭。
廖志文說，中元普度，家扶中心每年都會收到許多各種不同的普度品，但大多數為泡麵、油、米等民生物資，這還是頭1次收到每頭150公斤重的「全豬」，既驚喜又煩惱，所幸捐贈者善心做到底，請人幫忙分切，才順利把肉送出去。
胡建雄表示，疫情衝擊各行各業，許多社福團體募款不易，天人宮濟公神尊特別指示將祭拜供品及190萬元捐贈給家扶、學校及警政單位 ，雪中送炭，盼大家共度疫情難關，求得平安。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言