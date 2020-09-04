日月潭萬人泳渡是否如期舉辦 最快下週有結果

為避免日月潭萬人泳渡成為防疫破口，南投縣政府函詢中央專業意見並請示下令，副縣長陳正昇說，最快下週有決定結果，若停辦，住宿、餐飲、零售等損失可能達新台幣8000萬元。

日月潭公開水域游泳錦標賽、日月潭國際萬人泳渡分別將在26日、27日登場，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，今年已不開放國外泳客來台參加。

南投縣政府7月8日舉辦日月潭國際萬人泳渡宣傳記者會，7月11日上午8時起開放網路報名，當時國內疫情穩定，但隨著境外移入案例增加、指揮中心宣布八大類場所須戴口罩等情形，南投縣長林明溱8月24日表示，希望中央明確指示停辦或可辦，當天並發函詢問指揮中心意見。

南投縣副縣長陳正昇今天指出，縣府約10天前行文指揮中心，指揮中心再交教育部體育署研議評估，體育署因一次評估多案，評估結果可能近日再送交指揮中心，雖無法掌握指揮中心將如何判讀，但縣府該準備的事，一定會準備好，若依照指揮中心定期記者會頻率，最快下週有結果。

陳正昇表示，若中央不下決定，「那我們就要自己下決定了」，不論取消或如期舉行，將再開會討論細節，原則以配合中央防疫政策為主，包含保持社交距離、戴口罩等，現場也會架設紅外線體溫測量設備，並準備防水套讓參加者游泳時暫放口罩，終點上岸再戴上。

陳正昇說，報名者若關心是否如期，可致電詢問承辦的埔里四季早泳會，目前雖無大量退訂情形，「但辦不辦，都要有心理準備」；在前南投縣長林宗男時期曾因颱風接連來襲，泳渡延期後停辦，若這次停辦將是第二次，初估住宿、餐飲、零售消費等收入損失達8000萬元。