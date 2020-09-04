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幼童發燒、香腸嘴、草莓舌 小心得兒童「川崎氏症」

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
「川崎氏症」症狀多樣且多變，通常會先發燒4到5天不退，陳書農建議家長可從頭到腳觀察，幼童有没有香腸嘴、草莓舌等症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供
「川崎氏症」症狀多樣且多變，通常會先發燒4到5天不退，陳書農建議家長可從頭到腳觀察，幼童有没有香腸嘴、草莓舌等症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供

4歲張小妹高燒5天不退，出現眼白處發紅、嘴唇紅腫及身體紅疹症狀，就醫檢查後發現張小妹罹患「川崎氏症」，小兒科醫師表示，川崎氏症為常見兒童後天心臟病，如果沒有及時接受治療，可能影響兒童心臟血管，成年後罹患心血管疾病、心肌梗塞等機率會增加，家長不能輕忽。

台中榮總嘉義分院小兒科醫師陳書農指出，「川崎氏症」症狀多樣且多變，幼童通常會先發燒4到5天不退，建議家長可從頭到腳觀察，有没有以下症狀。

一是觀察孩子眼白是否發紅；二是嘴唇是否紅腫龜裂，常比擬稱「香腸嘴」；三是舌頭變成跟草莓一樣紅，俗稱草莓舌；四是觀察及摸摸看小朋友脖子處，若有一粒一粒的，可能頸部淋巴結腫大；之後再看全身各個部位有無紅疹發生；最後看小朋友手指、手掌、腳趾或腳掌是否變紅腫，如果出現3到4症狀，可能就是罹患「川崎氏症」，建議立即就診做檢查。

陳書農表示，除了上述症狀有助於家長辨識，在台灣另有一個特別辨識點，因為台灣小朋友會施打卡介苗疫苗，川崎氏症的小朋友在施打卡介苗處可能出現紅腫。因此當小朋友發燒不退4到5天，家長又發現卡介苗疤痕無故紅腫，亦有可能是罹患川崎氏症。

陳書農提醒，患者發燒第1天開始10天內，須接受靜脈注射免疫球蛋白，以及服用阿斯匹靈治療，「川崎氏症」如果沒有接受即時標準治療，高達四分之一比例，冠狀動脈會受影響。

「川崎氏症」症狀多樣且多變，通常會先發燒4到5天不退，陳書農建議家長可從頭到腳觀察，幼童有没有香腸嘴、草莓舌等症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供
「川崎氏症」症狀多樣且多變，通常會先發燒4到5天不退，陳書農建議家長可從頭到腳觀察，幼童有没有香腸嘴、草莓舌等症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供

發燒 醫師

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