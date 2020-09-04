彰南捷運還沒來 彰化往二林新闢快捷公車先行

目前彰化縣二林鎮往返彰化市的市區客運，都是行經台19線彰水路，因路線長、乘客多，常造成民眾擠不上車而怨聲載道，彰化縣政府因此決定規畫新闢「彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線，每天單趟至少8班次，並在二林中科園區設站，比既有路線可節省約40分鐘的時間，提供更快速便捷的公車服務。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，目前二林往返彰化市的市區客運路線，主要是由員林客運經營的5條公路客運為主，但路線行駛台19線彰水路單趟旅行時間過長，尤其是每周五「彰化往二林方向」、每周日「二林往彰化方向」，搭乘人數眾多，常有滿載擠不上車情況，因此才規畫彰化─二林路線行駛國道1號，預估下月初即可公告徵求廠商經營。

許僅宜說，新闢「彰化─二林（經國道1號）」從彰化站沿彰化市中正路 一段、中山路二段、中央路、中華西路、國道1號彰化交流道、國道1號員林交流道、員鹿路、二溪路、挖仔路、太平路、仁愛路、二溪路、大成路到斗苑路二林站，全長34.6公里。

沿途停靠彰化站、彰化女中、彰化縣政府、彰基、秀傳、溪湖站、西門、挖仔、梅芳里、二林中科園區及二林站，每天單趟至少8班次營運。估計行車時間約50分鐘，比既有路線的90分鐘，可節省約40分鐘。