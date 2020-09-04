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台中石岡熱氣球嘉年華首登場 民眾可搭免費接駁車前往

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市石岡熱氣球嘉年華今明兩日於土牛運動公園登場，東勢警分局進行交通管制，明天也有免費接駁車。圖／警方提供
台中市石岡熱氣球嘉年華今明兩日於土牛運動公園登場，東勢警分局進行交通管制，明天也有免費接駁車。圖／警方提供

台中市石岡熱氣球嘉年華今明兩日於土牛運動公園登場，現場活動除有3場熱氣球升空體驗，也舉辦水資源宣導市集及水資源宣導音樂會，吸引大量遊客湧入。東勢警分局進行交通管制，明天也有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次。

台中市石岡熱氣球嘉年華登場，東勢警分局規劃相關交通管制措施，並動員警力針對重要路口加強交通疏導，管制時間為9月4日至5日，上午4時至下午10時，管制期間國校巷只進不出、豐勢路1巷只出不進，採單向通行、嚴禁大客車及砂石車通行，請用路人遵循員警交通管制。

為方便開車的民眾，活動單位9月5日4時至10時、12時至22時規劃免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，民眾可將自己的車停在東勢河濱公園停車場，再搭接駁車到土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

若想搭乘大眾運輸工具的民眾，也可以搭乘90、153、206、207、208、209、850號公車，在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，可到達活動會場。

東勢警分局表示，由於本活動適逢周休假期，預計會有大量遊客湧入，勢必影響沿線周邊道路交通，東勢分局將動員警力沿線交通疏導，請用路人確實配合警方管制與疏導。另也籲請民眾踴躍搭乘免費接駁車或大眾交通運輸，以節省時間。

熱氣球嘉年華 水資源

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