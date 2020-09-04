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彰化將新闢9人座公車路線 從火車站往返大佛風景區

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣將新闢9人座公車路線，位在八卦山大佛風景區的天空步道，也納入路線景點。資料照片／記者劉明岩攝影
彰化縣將新闢9人座公車路線，位在八卦山大佛風景區的天空步道，也納入路線景點。資料照片／記者劉明岩攝影

八卦山大佛風景區是彰化最知名的景點，但外地遊客下了彰化火車站，欲前往旅遊卻沒有公車可搭，彰化縣政府最近因此規畫了新型態的公車經營方式，將開放9人座公車載客，擁有班次可以更密集、停車方便等優點外，甚至還可以規畫套裝行程，增加營運彈性，以及解決大巴職業司機不足等問題，縣府定本月公開徵求廠商經營。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，目前的公車經營載具主要是大型巴士或中型巴士，但往往會有乘客、班次不足及靠站停車影響交通等問題，加上職業大客車司機不足，業者經營不易，行駛意願不高，除造成民眾不便，也影響觀光旅遊，交通部最近積極推廣9人座公車，司機只要擁有小型車職業駕照，以增加公車經營的彈性。

許僅宜說，彰化縣大眾運輸系統不發達，加上市區道路狹窄，極適合9人座公車的發展，縣府因此新闢「八卦山大佛線」市區客運路線，並經市區汽車客運業暨大眾運輸業會議會通過，初步規畫是由彰化火車站發車來往八卦山風景區，沿途行經三角公園、孔子廟、縣議會、八卦山天空步道、八卦山脈生態旅遊中心、國立彰化生活美學館、彰化不老泉，全長約5.6公里，除平時有密集 班次外，周六、日營運日至少有20班次。

許僅宜說，這條新闢的9人座公車路線，除外來旅客外，也方便縣內民眾搭乘，甚至可以結合市區景點套裝旅遊，或者當天不計次上下車的套票模式，或者由業者提供更優惠措施，增加經營的彈性及旅客便利性，目前客運業者對此一路線都相當有興趣，縣府將在本月公開徵求廠商經營，如果反應良好，將來計畫推展到鹿港、田尾公路花園等地。

彰化縣將新闢9人座公車路線，位在自來水公司第11區管理處內口名的不老泉，也納入路線景點。記者劉明岩／攝影
彰化縣將新闢9人座公車路線，位在自來水公司第11區管理處內口名的不老泉，也納入路線景點。記者劉明岩／攝影
彰化縣將新闢9人座公車路線，位在八卦山大佛風景區的天空步道，也納入路線景點。資料照片／彰化縣政府提供
彰化縣將新闢9人座公車路線，位在八卦山大佛風景區的天空步道，也納入路線景點。資料照片／彰化縣政府提供
彰化縣將新闢9人座公車路線，從彰化火車站往返八卦山大佛風景區，沿途行經多處景點。資料照片／記者劉明岩攝影
彰化縣將新闢9人座公車路線，從彰化火車站往返八卦山大佛風景區，沿途行經多處景點。資料照片／記者劉明岩攝影
彰化縣將新闢9人座公車路線，從彰化火車站往返八卦山大佛風景區，沿途行經多處景點。資料照片／記者劉明岩攝影
彰化縣將新闢9人座公車路線，從彰化火車站往返八卦山大佛風景區，沿途行經多處景點。資料照片／記者劉明岩攝影

公車 火車站

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