彰化將新闢9人座公車路線 從火車站往返大佛風景區

八卦山大佛風景區是彰化最知名的景點，但外地遊客下了彰化火車站，欲前往旅遊卻沒有公車可搭，彰化縣政府最近因此規畫了新型態的公車經營方式，將開放9人座公車載客，擁有班次可以更密集、停車方便等優點外，甚至還可以規畫套裝行程，增加營運彈性，以及解決大巴職業司機不足等問題，縣府定本月公開徵求廠商經營。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，目前的公車經營載具主要是大型巴士或中型巴士，但往往會有乘客、班次不足及靠站停車影響交通等問題，加上職業大客車司機不足，業者經營不易，行駛意願不高，除造成民眾不便，也影響觀光旅遊，交通部最近積極推廣9人座公車，司機只要擁有小型車職業駕照，以增加公車經營的彈性。

許僅宜說，彰化縣大眾運輸系統不發達，加上市區道路狹窄，極適合9人座公車的發展，縣府因此新闢「八卦山大佛線」市區客運路線，並經市區汽車客運業暨大眾運輸業會議會通過，初步規畫是由彰化火車站發車來往八卦山風景區，沿途行經三角公園、孔子廟、縣議會、八卦山天空步道、八卦山脈生態旅遊中心、國立彰化生活美學館、彰化不老泉，全長約5.6公里，除平時有密集 班次外，周六、日營運日至少有20班次。