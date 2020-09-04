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影／中市電動公車換裝亮相 預計今年底增至190輛

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市今日統一將所有電動公車，換上白底搭配綠色閃電標誌，提高辨識度。記者余采瀅／攝影
台中市今日統一將所有電動公車，換上白底搭配綠色閃電標誌，提高辨識度。記者余采瀅／攝影

台中市為改善空氣品質，加速引進電動公車，降低公車廢氣排放量，目前數量182輛，今日統一將所有電動公車，換上白底搭配綠色閃電標誌，提高辨識度。台中市長盧秀燕表示，自上任以來電動公車數量從145輛，今年底預計成長至190輛，一年減少約4萬機車排放二氧化碳量，任內將力拚達290輛的目標。

盧秀燕表示，改善空汙是市府最大的目標，在消極面上，市府打擊不法空汙來源，積極面發展綠色能源，經過一年半的努力，空品比前年進步3至5成，更建置綠色運輸系統，電動公車目前已達182輛，六都第一，年底將增加至190輛，希望在任期4年內能夠做到倍增計畫，將電動公車數增至290輛，搭配市府雙十公車政策，提高民眾搭乘大眾運輸意願。

盧秀燕說，電動公車好處是輕噪音、沒有油煙味，還能節能減碳，每年約可減少4萬輛機車的排放量，坐電動公車好處多。新塗裝的電動公車以白色為底搭配綠色閃電，象徵綠能環保、快速便捷，方便民眾辨識。

交通局長葉昭甫表示，電動公車目前數量182輛，佔中市公車總數10%以上，每年約可減少5.07公噸的PM2.5排放量，後續也配合中央推動「2030市區公車電動化執行計畫」，積極鼓勵客運業者參加交通部各項電動公車補助計畫，讓台中市邁向低碳宜居城市。

台中市目前有8家營運電動公車的業者，公車業者說，電動公車造價高，一輛1000萬至1200萬元不等，較一般柴油公車500萬元貴一倍，但後續營運成本降低，每度電平均不到4元，電動公車可行駛0.8至1公里；但1公升柴油10多元僅可行駛2公里，營運成本相對省很大。

台中市電動公車目前數量182輛，今年底預計成長至190輛。記者余采瀅／攝影
台中市電動公車目前數量182輛，今年底預計成長至190輛。記者余采瀅／攝影

公車 台中市 盧秀燕

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