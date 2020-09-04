水里商工訂每周五為便服日 讓同學自主學習穿著得體

在民風淳樸的偏鄉，國立水里商工今天在新學年度實施學生便服日制度，訂定每周五讓全校學生穿著便服到校上學，成為南投縣高中職校中的第一例，校長徐文法說：「衣著須要學習，穿著得體也是一種能力，養成學生良好穿著、美感儀態，來促進學生的自覺及成長。」

水里商工表示，實施便服日能夠讓學生暫時放下校服，穿上較輕鬆的便服到校上課，但這並不代表放任學生能隨便。學校訂定穿著便服相關規範，尤其穿著便服到校的學生，進入校園內應全程佩戴學生證，方便身份辨識以維護校園整體安全。

而實施學生便服日，也是透過嚴謹的民主制定過程，在108學年度第二學期的各班級班會討論、學生代表多次的討論結果，送交由家長、學生、教師、行政人員所組成的「學生制服及儀容規範制定委員會」會議通過，以整齊、清潔、美觀、大方、端莊儀容為原則，培養學生學習服裝自主管理習慣。