經典悅讀在彰化二林　鎮公所今送口袋書提倡兒童讀經

彰化縣二林鎮推讀經教育，今天鎮公所在中正國小舉辦贈書儀式，校長謝鴻達接受鎮長蔡詩傑贈送122本口袋書，將轉贈小一新生，縣內其餘10所國小也在下周陸續收到口袋書，一起來讀經。

現今社會「價值多元」，各唱各的調，蔡詩傑認同兒童讀經教育，認為透過讀經可以正心明性，他就任的第一年籌備「經典悅讀新二林」，拜訪鎮內國小校長取得共識，委託讀經學會印製百孝經、大學、弟子規的口袋書，去年分送鎮內11所國小，大校學童人數多，書籍上千冊，小校30至40冊。

今年入學的新生沒經書，鎮長蔡詩傑今天到中正國小贈書，「人餘子千兩銀、我餘子唯一經。」他說，推動讀經教育，力圖四維八德、讓倫理精神在學子心裡扎根，品德教育從個人做起，進而擴及家庭，到達提升社區閱讀風氣，使得傳統文化資產豐富每個二林人的生命。

中正國小校長謝鴻達接受贈書，將轉贈到小一122名學童手中，其餘10所小學下周也都會收到經書，口袋書方便好攜帶，受贈小學將安排早晨或課間時間讀經，體認先人智慧。