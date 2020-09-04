台中潭子昌平路路寬不一電桿「海波浪」民代爭取地下化
台中市潭子區東寶里昌平路交通量大，從昌平路三段178巷至環中路部分路段，因路邊多根電線桿，加上路寬不一，路中「海波浪」電線桿奇景擋住前方視線，造成行車危險。立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今日邀集相關單位會勘後，台電公司同意先行規畫設計，儘速辦理遷移電線桿地下化。
台中市潭子區前東寶里長謝定廉說，昌平路有路中電線桿，堪稱交通奇蹟，駕駛人如果不熟悉路況，夜晚騎車開車更危險，該路段又是東寶里人口密集區，住戶們常會聽到街道車輛緊急煞車聲而擔心害怕，影響居住品質。也有駕駛人說，該路段路寬不一，路寬從15公尺一下又束縮為12公尺，極難適應，且很容易被電桿擋住視線，易發生事故，希望可以改善。
潭子東寶社區發展協會總幹事江英雄說，萬一會車時不慎發生重大的車禍事件，或者駕駛技術不精，而撞到路旁電線桿導致重大車禍，後果要由誰負責？希望台電公司應早日處理。
賴朝國指出，他已接獲很多駕駛人投訴東寶里昌平路三段波浪狀電線桿，路上也常見機車為了求快從電線桿縫隙中穿越，增加不少危險，他建議昌平路未拓寬前應設法把電線桿下地，增加路寬。
楊瓊瓔說，昌平路交通流量大，有些路段因突然束縮關係，電線桿變為「路中桿」，加上晚上視線差，「撞桿」車禍時有發生，讓附近居民及駕駛人擔心害怕。他要求台電先辦理移除電桿下地，讓路口寬闊減少阻擋行車視線和動線，再由交通局協助號誌桿移置作業，清空路口，確保附近住民及用路人的行車安全。
台中市府建設局指出，「擋路」電線桿確實會影響用路人的安全，將協助台電公司解決電線桿地下化等因應措施。台電公司也同意先行規畫設計，儘速辦理遷移電線桿地下化，長度約900公尺，移除電桿16支，改善工程費約2000萬元。
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