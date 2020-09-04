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一棵羅漢松查估44元　東西向快速公路76線19線徵地挨轟

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
東西向快速公路台76線19線以西延伸工程的第二標道路用地徵收波折多，地主批評政府沒同理心。記者簡慧珍／攝影
東西向快速公路台76線19線以西延伸工程的第二標道路用地徵收波折多，地主批評政府沒同理心。記者簡慧珍／攝影

東西向快速公路台76線19線以西延伸工程8月17日熱鬧動工，第二標文津至西庄路段新建工程徵收作價一波三折，交通部公路總局今天在芳苑鄉舉辦第二場公聽會，地主抨擊徵收基層不公平、協調4次都講相同的話，並未照顧人民權益；公路總局回應說，將帶回意見內部討論後，會再次舉辦會議向地主說明。

公路總局西濱快速道路北區臨時工程處副處長李宗仁、用地科長林鴻源等主管，列席今天協議購價說明會。謝姓等多名地主表示，第二標文律至西庄路段新建工程橫跨數個路段，最適合耕種的鎮安段徵收價格竟不如第三標部分貧脊土地，有路的農地徵收價格只比沒路可到的農地每平方公尺多20元。

謝姓地主的土地在彰化監獄對面，被徵收後，剩下一輛耕耘機可行駛的長條狀土地，沒耕種價值，又不能變更為建地，他要求政府索性一併徵收遭拒，今天到會場大吐苦水，認為政府推動政策毫不考慮人民權益，不是把人民放在心裡的政府。

洪姓地主種植1112棵高逾1.5公尺的羅漢松，被估價每棵44元，氣得發飆，痛斥政府亂估價，上次協調會他反映徵收補償價格不合理，這次維持原議，仍不採納地主意見。黃姓估價師表示，洪姓地主的羅漢松不是苗木種大，而是從外地買來移植，尚未扎根深入土壤，因此每棵估價44元。

彰化縣肉品市場董事長蔡宗廷的農地在興南段，為在地地主發言指出，良田和靠近聚落鬧的農地徵收價格每平方公尺150元至160元，第一標和第三標的土地部分位在荒郊野外，部分土地沒路，每平方公尺200元260元，有些估到300元，那些土地的地主當然二話不說蓋印章同意徵收，他們這些良田被賤價查估，心裡不平，要求政府秉公處理。

縣政顧問林保玲說，協調會各說各話，估價師只為自己的估價辯護，從未下鄉與地主互動，毫無同理心，倒是公路總局西濱北工處副處長李宗仁耐心聽取民意，她希望能有好的協調結果。立法委員謝衣鳳服務處主任陳子龍也說，地主的農地因道路變得零星、畸形，日後不便於耕作，交通部應參考民意，對地主作出合法而有利的徵收條件。

西濱北工處副處長李宗仁表示，道路用地的各筆土地條件不一，公路總局今天帶回地主意見，內部討論查估和徵收是否有所漏失或不合理之處，蒐整與研議後，將通知地主開會。

農地 監獄

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