彰化二水跑水節升級版 三鐵跑水小旅行9月7日開賣

全國獨一無二也是彰化縣秋收最盛大民俗文化慶典活動二水國際跑水節將於10月31日、11月1日登場，今年升級版安排有「三鐵跑水小旅行」， 9月7日起網路開賣每人990元套票，讓民眾可以搭CK－124蒸汽老火車頭火車到源泉火車站，有二水在地農村美食等著嘉賓來品嚐。

彰化縣政府結合交通部觀光局、二水鄉公所、彰化農田水利會、臺灣鐵路管理局等單位策劃一系列跑水節活動，彰化縣長王惠美與二水鄉長蘇界欽等人今天為活動暖身宣傳。

今天也由達德商工學生進行上菜秀，將二水農鄉的二水米、胭脂茄、白玉苦瓜等料理成農村在地美食，王惠美為大家介紹農村美食時，說到彰化健康豬做成的菜色時還說「這是不吃瘦肉精的豬肉做的」。

王惠美說，今年活動融合三鐵元素「鐵支路、鐵馬、鐵腿－輕旅行」，民眾可以搭蒸汽老火車頭火車到源泉火車站，除了參加跑水節，還可以在二水騎腳踏車，二水有林先生廟、豐柏登山步道、老街的巴洛克式建築、前副總統謝東閔故居等景點，也可參觀螺溪石硯、百年醬油老店、品嘗二水特產白柚等，讓大家走到鐵腿。

「三鐵跑水小旅行」套票組9月7日上午9時起在網路開賣，套票限量180人，包含10月31日當天以曾運轉於集集線CK-124蒸汽火車頭所牽引列車由彰化至源泉懷舊搭乘體驗，中午在二水鄉源泉國小享用總鋪師以二水在地農產料理的「古早味農村饗宴」超值午餐。