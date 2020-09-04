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公共造產煉金有道 南投縣、水里鄉獲縣鄉鎮的第二名

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
水里公共造產納骨塔，讓水里鄉公所在全國公共造產工作競賽，獲綜合發展類第2名。記者黑中亮／攝影
水里公共造產納骨塔，讓水里鄉公所在全國公共造產工作競賽，獲綜合發展類第2名。記者黑中亮／攝影

各地興建納骨塔被認為是鄉鎮煉金術的主要收入來源，但配合內政部公共造產，也加入地方建設如公共停車場，南投縣榮獲縣市級第2名外，並提報水里鄉公所參加全國公共造產工作競賽，同樣獲綜合發展類第2名，獲頒90萬元獎金，各項公共造產收入更能挹注鄉、鎮、市庫收入。

南投民政處指出，目前全縣公共造產主要項目為骨灰（骸）存放設施，除提供民眾殯葬服務需求外，去年全縣公共造產事業總收入新台幣3億5134萬元，解繳鄉（鎮、市）公庫者亦達6800萬元，其所得收益除可改善地方財政外，並可用以發展地方建設。

而水里鄉公所繼草屯、竹山後，今年以水里溪沿岸的公共造產停車場成功，也獲得內政部表揚，不但營造完善居民生活環境，更充分利用地方特色及資源，配合地方財力及物力，創辦地方的新興事業，鄉公所指出，未來將持續推展地方公共造產事業，發展地方建設、增進地方財政收入。

民政處並以羅東鎮為例，同樣名列台灣小鎮前茅，但鎮公所開辦的公共造產事業，多達12項，樣樣成功，公共造產事業不只停車場，包括商場。養護所，及附掛於立體停車場的廣告看板，都是值得南投縣各鄉鎮參考的指標。

水里溪沿岸的公共造產停車場，讓水里鄉公所在全國公共造產工作競賽，獲綜合發展類第2名。記者黑中亮／攝影
水里溪沿岸的公共造產停車場，讓水里鄉公所在全國公共造產工作競賽，獲綜合發展類第2名。記者黑中亮／攝影
水里溪沿岸的公共造產停車場，讓水里鄉公所在全國公共造產工作競賽，獲綜合發展類第2名。記者黑中亮／攝影
水里溪沿岸的公共造產停車場，讓水里鄉公所在全國公共造產工作競賽，獲綜合發展類第2名。記者黑中亮／攝影

停車場 內政部 羅東

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