聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中也能搭熱氣球！網美們快衝石岡土牛運動公園
台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。台中市長盧秀燕今早率先體驗，她說，這是台中首次舉辦熱氣球體驗，若測試穩定，希望明年擴大舉辦，未來可望成為石岡在地特色活動，推廣山城美景，吸引更多人漫遊山城。
台中石岡熱氣球嘉年華今天下午將開放民眾搭乘，台中市長盧秀燕率先體驗。盧秀燕說，她很喜歡空中、水上活動，這是她首次搭乘熱氣球，能夠鳥瞰美景真的很棒。
「不用跑台東，台中更方便！」盧秀燕表示，台中首次舉辦熱氣球體驗，選在山城石岡區，風景明媚，如果今年測試穩定，明年擴大舉辦，未來有機會讓熱氣球成為石岡特色活動，行銷在地文化。
石岡區公所指出，此次籌辦熱氣球繫留升空體驗，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一趟可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上才可搭乘。
石岡區公所表示，此次體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，9月4日下午4點到6點半，9月5日清晨5點到7點半及下午4點到6點半，每場次限量100張，票價500元，活動開始前30分鐘開放現場售票，每人限購1張，售完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言