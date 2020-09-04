台中也能搭熱氣球！網美們快衝石岡土牛運動公園

台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。台中市長盧秀燕今早率先體驗，她說，這是台中首次舉辦熱氣球體驗，若測試穩定，希望明年擴大舉辦，未來可望成為石岡在地特色活動，推廣山城美景，吸引更多人漫遊山城。

台中石岡熱氣球嘉年華今天下午將開放民眾搭乘，台中市長盧秀燕率先體驗。盧秀燕說，她很喜歡空中、水上活動，這是她首次搭乘熱氣球，能夠鳥瞰美景真的很棒。

「不用跑台東，台中更方便！」盧秀燕表示，台中首次舉辦熱氣球體驗，選在山城石岡區，風景明媚，如果今年測試穩定，明年擴大舉辦，未來有機會讓熱氣球成為石岡特色活動，行銷在地文化。

石岡區公所指出，此次籌辦熱氣球繫留升空體驗，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一趟可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上才可搭乘。