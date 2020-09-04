快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中也能搭熱氣球！網美們快衝石岡土牛運動公園

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。記者余采瀅／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。記者余采瀅／攝影

台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。台中市盧秀燕今早率先體驗，她說，這是台中首次舉辦熱氣球體驗，若測試穩定，希望明年擴大舉辦，未來可望成為石岡在地特色活動，推廣山城美景，吸引更多人漫遊山城。

台中石岡熱氣球嘉年華今天下午將開放民眾搭乘，台中市長盧秀燕率先體驗。盧秀燕說，她很喜歡空中、水上活動，這是她首次搭乘熱氣球，能夠鳥瞰美景真的很棒。

「不用跑台東，台中更方便！」盧秀燕表示，台中首次舉辦熱氣球體驗，選在山城石岡區，風景明媚，如果今年測試穩定，明年擴大舉辦，未來有機會讓熱氣球成為石岡特色活動，行銷在地文化。

石岡區公所指出，此次籌辦熱氣球繫留升空體驗，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一趟可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上才可搭乘。

石岡區公所表示，此次體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，9月4日下午4點到6點半，9月5日清晨5點到7點半及下午4點到6點半，每場次限量100張，票價500元，活動開始前30分鐘開放現場售票，每人限購1張，售完為止。

台中石岡熱氣球嘉年華今天登場，台中市長盧秀燕率先體驗。記者余采瀅／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天登場，台中市長盧秀燕率先體驗。記者余采瀅／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天登場，台中市長盧秀燕率先體驗。記者余采瀅／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天登場，台中市長盧秀燕率先體驗。記者余采瀅／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。記者余采瀅／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。記者余采瀅／攝影

熱氣球嘉年華 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

國民黨欲發起食安公投 盧秀燕籲中央聆聽民眾心聲

盧秀燕：堅持瘦肉精零檢出 民眾健康是不可替換的

影／大安觀海橋自行車路網改善開工 盧秀燕、蔡其昌互謝

購物節登錄破80億 盧秀燕：報復性消費都在台中了

相關新聞

台中也能搭熱氣球！網美們快衝石岡土牛運動公園

台中石岡熱氣球嘉年華今、明兩天於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景。台中市長...

影／2020台中市傑出演藝團隊脫穎而出 補助總額360萬元

2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，台中市文化局今天上午由副市長黃國榮進行授證，並表揚入選國藝會獎助專案團隊，鼓...

彰化人瑞增到209人 滿65歲敬老禮金每人千元

重陽節前彰化縣政府宣布敬老禮金仍然延續去年標準，65歲長者每人領1000元。為方便長者領取，首度以轉帳與現場發放兩軌並進...

台中防老人跌倒 幫獨居長者居家改造

國民健康署曾調查，6名老人中就有1人一年內曾跌倒，主要地點是浴室。台中市社會局試辦長輩居家改造計畫，協助34戶獨居長輩安...

台中大安觀海橋、自行車道動工改善 盧秀燕、蔡其昌互謝

中市大安區觀海橋及串連高美自行車道路網改善工程昨開工，預計明年7月13日完工，將串連大甲和高美自行車道，而濱海自行車道大...

草屯草溪路整平 民眾：別再亂挖

南投草屯鎮草溪路埋設管線眾多，因施工挖掘路面經常修補，被民眾嘲諷變「跳動路面」，公路總局南投工務段刨除重鋪約5公里道路，...

失智照顧者 可申請喘息服務

台灣進入高齡社會，失智老人照顧問題成為家屬沉重負擔。台中市政府衛生局表示，失智者家屬可打1966長照服務專線，或線上申請...

照顧失智16區無據點？中市：長照C、日照可服務

衛福部流行病學調查顯示，台灣失智症盛行率隨年紀愈大愈高。台中市推估可能有3萬名失智者，但中市府掌握的人數約1萬多人。審計...

巷內美食／北平碳烤酥餅 層次分明麵香足

台中市北屯區「北平碳烤酥餅」雖是小店，但買氣卻像烤爐「強強滾」，限量甜、鹹兩種燒餅，甜酥餅內餡只有糖，卻烤出麥芽的香甜，...

影／防老人跌倒 台中社會局試辦獨居長輩居家改造

國民健康署2019年曾調成，老人6人中有1人一年內曾跌倒，主要地點是浴室。台中市社會局試辦長輩居家改造計畫，已協助34戶...

影／曾經連3分鐘都跑不動 田中千繪愛上公益路跑

因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑...

彰縣伸港鄉長涉貪汙遭停職 主秘代理明交接

彰化縣伸港鄉長曾煥彰涉嫌貪汙，彰化地院8月18日宣判有期徒刑11年，依地方制度法第78條第一項規定，依法自即日起予以停止...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。