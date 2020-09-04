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影／2020台中市傑出演藝團隊脫穎而出 補助總額360萬元

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，戲劇類「台中木偶劇團」現場演出。記者喻文玟／攝影
2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，戲劇類「台中木偶劇團」現場演出。記者喻文玟／攝影

2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，台中市文化局今天上午由副市長黃國榮進行授證，並表揚入選國藝會獎助專案團隊，鼓勵並肯定團隊做為台中指標性藝術品牌的重要性與成就。

台中市傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫已邁入第23年，是長年辦理的重要文化政策，今年首次成立台中演藝團隊輔導諮詢推動辦公室，提供傑出演藝團隊更扎實的培力輔導機制，期望鼓勵及協助優質團隊長期發展，透過演藝能傳遞給社會正向能量。

今天表揚活動還有演出團隊戲劇類「台中木偶劇團」、音樂類「台灣青年管樂團」、舞蹈「妙璇舞蹈團」精彩演出。

台中市傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫今年文化部核定獎補助款110萬元，市府自行編列獎補助款250萬元，獎補助款總額度達360萬元，申請團隊達30團，並有10團脫穎而出，申請數量及獎補助總額度創縣市合併後新高。

最終揭曉今年台中市傑出演藝團隊，包括戲劇類5團、音樂類3團及舞蹈類2團。戲劇類「台中木偶劇團」堅持以傳統古冊戲為主要演出，口白講究、操偶技巧難度頗高，傳承計畫極具意義。「金宇園掌中劇團」及「五洲秋峰園掌中劇團」致力於結合傳統與創新，運用特效、電腦動畫或數位投影技術，嘗試布袋戲多元演出形式。

「國光歌劇團」奠定以淨角、老生為基礎的歌仔戲特色，保存及呈現經典曲調、身段及劇目。「創造焦點」由一群熱愛表演、理念相近的專業特技演員組成，作品女馬系列精湛的馬戲肢體語言，將深度詮釋社會對現代女性的看法與想像。

音樂類「台灣揚琴樂團」積極參與外縣市及國外演出，以南北管、歌仔戲、臺灣歌謠、採茶戲等為素材，致力推廣揚琴音樂之美。「台灣青年管樂團」將管樂帶至音樂廳、社區、偏鄉、弱勢團體，並與表演結合推出生動兒童作品。「大甲愛樂室內樂團」為具年輕創意的古典樂團，作品瘋狂音樂會戲劇導聆的呈現方式廣獲好評。

舞蹈類「極至體能舞蹈團」是台中第一支專業現代舞蹈團，累積23年編創經驗，預計於今年融入教育觀念及人文關懷編創「老化一劇」。「妙璇舞蹈團」培育許多在地專業舞蹈家，今年作品「逐光」預計融合光、影、人，帶給人們不一樣的動態饗宴。

因應下半年疫情舒緩，文化局「藝文紓困2.0」四項撫慰人心相挺措施，包括「場館相挺免費使用、邀演相挺撫慰人心、街藝相挺藝起加油、創作相挺表演升級」，歡迎民眾踴躍參與2020台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華、台中市逍遙音樂町、邀演相挺幸福童話列車及

台中樂器節。

2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，音樂類「台灣青年管樂團」現場演出。記者喻文玟／攝影
2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，音樂類「台灣青年管樂團」現場演出。記者喻文玟／攝影
2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，台中市文化局今天上午由副市長黃國榮進行授證，並表揚入選國藝會獎助專案團隊，鼓勵並肯定團隊做為台中指標性藝術品牌的重要性與成就。記者喻文玟／攝影
2020台中市傑出演藝團隊有10團脫穎而出，台中市文化局今天上午由副市長黃國榮進行授證，並表揚入選國藝會獎助專案團隊，鼓勵並肯定團隊做為台中指標性藝術品牌的重要性與成就。記者喻文玟／攝影

台中市 樂團 文化局

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