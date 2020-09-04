中市石岡熱氣球嘉年華 警實施交通管制

「2020台中市石岡熱氣球嘉年華」今、明2天在台中市石岡區土牛運動公園登場，民眾可體驗熱氣球升空，為避免交通壅塞，東勢警分局規劃交通管制措施，另有接駁車提供搭乘。

「2020台中市石岡熱氣球嘉年華」在大甲溪畔的土牛運動公園登場，共有3場熱氣球升空體驗，民眾可以不同角度鳥瞰大甲溪美景。今天上午台中市長盧秀燕體驗熱氣球升空，希望未來可成為石岡在地特色活動。

石岡區公所指出，熱氣球升空體驗活動今天下午3時30分，以及明天（5日）上午4時30分、下午3時30分，提供現場排隊售票，為避免人潮湧入，造成交通壅塞，台中市東勢警分局規劃交通管制措施。

管制時間為今天和明天的凌晨4時至下午10時整，管制期間國校巷（只進不出）、豐勢路1巷（只出不進）採單向通行、嚴禁大客車及砂石車通行，屆時請用路人遵循員警交通管制措施。

活動單位為方便開車的民眾，明天凌晨4時至10時、12時至晚間10時有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，在「東勢河濱公園停車場」跟「土牛國小門口」之間行駛。民眾可將自己的車停在東勢河濱公園停車場，再搭接駁車到土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

民眾也可搭乘大眾交通工具，搭乘90、153、206、207、208、209、850號公車，在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

東勢警分局表示，由於活動適逢週休假期，預計會有大量遊客湧入，將影響沿線周邊道路交通，東勢分局將動員警力沿線交通疏導，請用路人確實配合警方管制與疏導。