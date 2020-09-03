影／防老人跌倒 台中社會局試辦獨居長輩居家改造

國民健康署2019年曾調成，老人6人中有1人一年內曾跌倒，主要地點是浴室。台中市社會局試辦長輩居家改造計畫，已協助34戶獨居長輩安裝浴廁扶手，長輩們反應都不錯。台中列冊獨居長輩人數3045人，其中1060人是中低收入戶，社會局希望愛心團體捐助，目前已有民間基金會捐款協助獨居老人改善居家環境安全。

中市社會局長彭懷真表示，關心獨居長輩過程中發現，若長輩跌倒了，往往沒有家人能給予立即協助，多數跌倒地點都在浴廁，可能剛沐浴完，或上洗手間要洗身時沒有支撐點，一站起來重心不穩就跌倒了，在住屋加裝安全扶手設施或住宅安全輔助器具，有助降低風險。

首波完成獨居長輩住家改善的是東區東信里，利用參與式預算已協助34戶獨居長輩安裝浴廁扶手。受惠長輩李春蘭說，之前洗澡時都穿著拖鞋，不敢光著腳，因為怕跌倒，洗完也沒有刷地板，更不敢光著腳。

紀蔡碧梧阿嬤在馬桶旁加裝扶手，她開心地說，坐下去可以扶著，要起來也有扶手支撐，有力量可以爬起來。獨居的劉傳華也讚不絕口，他平時就需拄柺杖，多了扶手在浴廁牆邊，「吃老免驚骨倒」，還大讚協助裝設的人員熱心幫忙洗浴廁。

改善一間浴廁約需2500元，台中市列冊獨居長輩人數至今年8月約有3045人，全數改善需761萬元，符合中低收入老人修繕住屋補助1060人，其餘6成以上列冊獨居老人也是改善對象，但不符補助資格，今年會針對這6成長輩居家環境健檢。

社會局說，一開始透過里長、鄰長、關懷據點、社福團體通報，由相關人員到宅評估居家環境，依照長輩個別化需求，在浴廁免費安裝安全合適的扶手，裝設後會繼續訪視追蹤使用情形。

讓更多的長輩受益，社會局盼積少成多，連結民間挹注，鳳飛飛慈善基金會今年捐20萬指定東勢、新社、石岡、和平區的獨居長輩住家；大里爆米發彩券行捐10萬做愛心。