快訊

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防老人跌倒 台中社會局試辦獨居長輩居家改造

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，獲長輩迴響。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，獲長輩迴響。圖／台中市社會局提供

國民健康署2019年曾調成，老人6人中有1人一年內曾跌倒，主要地點是浴室。台中市社會局試辦長輩居家改造計畫，已協助34戶獨居長輩安裝浴廁扶手，長輩們反應都不錯。台中列冊獨居長輩人數3045人，其中1060人是中低收入戶，社會局希望愛心團體捐助，目前已有民間基金會捐款協助獨居老人改善居家環境安全。

中市社會局長彭懷真表示，關心獨居長輩過程中發現，若長輩跌倒了，往往沒有家人能給予立即協助，多數跌倒地點都在浴廁，可能剛沐浴完，或上洗手間要洗身時沒有支撐點，一站起來重心不穩就跌倒了，在住屋加裝安全扶手設施或住宅安全輔助器具，有助降低風險。

首波完成獨居長輩住家改善的是東區東信里，利用參與式預算已協助34戶獨居長輩安裝浴廁扶手。受惠長輩李春蘭說，之前洗澡時都穿著拖鞋，不敢光著腳，因為怕跌倒，洗完也沒有刷地板，更不敢光著腳。

紀蔡碧梧阿嬤在馬桶旁加裝扶手，她開心地說，坐下去可以扶著，要起來也有扶手支撐，有力量可以爬起來。獨居的劉傳華也讚不絕口，他平時就需拄柺杖，多了扶手在浴廁牆邊，「吃老免驚骨倒」，還大讚協助裝設的人員熱心幫忙洗浴廁。

改善一間浴廁約需2500元，台中市列冊獨居長輩人數至今年8月約有3045人，全數改善需761萬元，符合中低收入老人修繕住屋補助1060人，其餘6成以上列冊獨居老人也是改善對象，但不符補助資格，今年會針對這6成長輩居家環境健檢。

社會局說，一開始透過里長、鄰長、關懷據點、社福團體通報，由相關人員到宅評估居家環境，依照長輩個別化需求，在浴廁免費安裝安全合適的扶手，裝設後會繼續訪視追蹤使用情形。

讓更多的長輩受益，社會局盼積少成多，連結民間挹注，鳳飛飛慈善基金會今年捐20萬指定東勢、新社、石岡、和平區的獨居長輩住家；大里爆米發彩券行捐10萬做愛心。

社會局表示，獨居老人生活支持系統較為薄弱，民眾若在社區中發現獨居長輩需要協助，可通報台中市政府社會局或各區公所，讓獨居長輩獲得關懷服務。

國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，圖為未裝設前。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，圖為未裝設前。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，獲長輩迴響。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，獲長輩迴響。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，圖為裝設改善後。圖／台中市社會局提供
國民健康署2019年的健康粉問調查，65歲以上長輩每6名老人有1人在一年內曾跌倒，主要跌倒場域在浴室，台中市社會局試辦「獨居長輩居家改造計畫」，首波協助東信里34戶長輩安裝浴廁扶手，圖為裝設改善後。圖／台中市社會局提供

獨居老人 台中市 愛心

延伸閱讀

國小師告白10歲女童 北市社會局：會確保被害人安全

「抗中火」大將 吳志超辭職

國小欄杆扶手不能低於1.1公尺 桃議員要求全面改善

中市傳老人健保補助可半年領 社局：別被騙非現金補助

相關新聞

影／防老人跌倒 台中社會局試辦獨居長輩居家改造

國民健康署2019年曾調成，老人6人中有1人一年內曾跌倒，主要地點是浴室。台中市社會局試辦長輩居家改造計畫，已協助34戶...

影／曾經連3分鐘都跑不動 田中千繪愛上公益路跑

因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑...

彰縣伸港鄉長涉貪汙遭停職 主秘代理明交接

彰化縣伸港鄉長曾煥彰涉嫌貪汙，彰化地院8月18日宣判有期徒刑11年，依地方制度法第78條第一項規定，依法自即日起予以停止...

30多年歷史豐原圓環南路人行天橋 本月17日開始拆

有30多年歷史的台中市豐原區圓環南路人行天橋，台中市府建設局今天在現場舉行說明會，市議員張瀞分和多位里長到場。人行天橋1...

台中東區大智路開通在即 警三分局告發違停237件

台中車站附近的大智路將在10日舉辦通車儀式，轄區第三警分局為維護台中火車站周邊交通順暢，從8月17日開始針對大智北路、大...

彰化敬老禮金65歲以上維持1千元 首度可申請轉帳領取

重陽節前夕彰化縣府預告系列活動，彰化縣府也宣布敬老禮金仍持續去年金額，65歲長者每人可以領1000元，為方便長者領取，首...

搶救大里國小游泳池奏效 中市府：現況保留

台中第15期市地重劃近期規劃時，發現大里國小游泳池部分設施涉侵占隔鄰公兒14用地，面臨拆除危機，引起學校師長、校友反彈。...

南投縣竹工藝人才輩出 林秀鳳4人獲選竹編工藝保存者

南投縣竹工藝人才輩出，南投縣文化局無形文化資產審議會審議通過，南投縣傳統「竹編工藝」保存者林秀鳳、涂素英、劉興澤、黃啟祥...

影／道教聖地門聯POP字體網友崩潰 管委會：開放看待

南投縣松柏嶺受天宮正門的楹聯，被網友發現是用電腦字體「POP體」雕刻，引發熱烈討論，有網友直喊崩潰，「有人擲筊說玄天上帝...

竹山鎮完成官方版旅遊地圖 大力介紹老街觀光文化

南投竹山鎮的開發已超過350年，從原本雲林縣城的人文薈萃，到百年來的竹藝大鎮，人口雖只有5萬人，但同樣擁有老街區的風華，...

台灣邁入中高齡社會 中彰投分署打造3場高齡族徵才

振興就業並協助中高齡重返職場，勞動力發展署中彰投分署9月10日、11日、17日將分別在員林、彰化、南投各辦理一場聯合徵才...

南投草溪路標線優化、路變平　民眾：希望撐久點

南投縣草屯鎮草溪路因埋設管線眾多，常因施工挖掘，沿線路面多補丁修復，甚至變成「跳動路面」，公路總局南投工務段為此刨除重鋪...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

雲林兩大醫院大幅增加醫師陣容 看名醫不必往都市跑

七月雲林氣溫4.4度C？ 但滿街都穿熱褲短衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。