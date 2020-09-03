快訊

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／曾經連3分鐘都跑不動 田中千繪愛上公益路跑

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身，田中千繪說，她以前不喜歡運動，一開始連跑三分鐘都很困難，完全沒辦法想像現在自己可以跑全馬，運動可以讓她變漂亮、又能維持身材，是她最大的動力。

田中千繪說，去年她原本有報名彰化知名的田中馬拉松，因為她的名字也是田中特別想參加田中馬，但因只有她報名被抽中，朋友都沒被抽中，她因此而放棄，今年應邀先來參加「伯立歐蕎麥公益路跑」的21公里組別，未來仍希望有機會再參加田中馬。

田中千繪說，以前她不愛運動，但30歲過後，感覺一定要運動才會健康，所以4年前開始跑步，一開始連換氣都不會，跑3分鐘都很困難，得停停走走，很辛苦，除了靠自己意志力，朋友的鼓勵也很重要，尤其跑步完大量流汗後，很有暢快感，讓她愛上跑步，而且可以促進新陳代謝，運動完後可以敷面膜，能變漂亮，變得更美也成為刺激自己勤於運動的動力。

喜歡旅行的田中千繪說，透過路跑還可以認識新的地方，也是她參加路跑的樂趣，近年來她更愛參加公益路跑，可以幫助到需要幫助人很有意義，為了迎接她的不惑之年，她最近也推出新書《四十，仍懂愛》，希望帶給大家充滿陽光的正面力量。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，籌建身心障礙高齡者無障礙安養機構「伯立歐家園」，經費約一億六千多萬元，除了爭取補助外，還需自籌八千萬元，現在已籌到二千多萬元，還需五千多萬元，雖是一條漫漫長路，他們會繼續努力，也歡迎大家報名公益路跑支持他們，報名網站是https://lohasnet.tw/Polio2020/

因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身宣傳，也參觀庇護工廠。圖／喜樂小兒麻痺關懷協會提供
因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身宣傳，也參觀庇護工廠。圖／喜樂小兒麻痺關懷協會提供
因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

路跑 小兒麻痺

延伸閱讀

田中馬結合音樂！「田中聲景」讓整座城鎮都是表演舞臺

4年無新增案例 非洲根除小兒麻痺

母親反對續留台灣 田中千繪哽咽落淚

田中千繪來台打拚14年 淚言曾想離開台灣

相關新聞

影／防老人跌倒 台中社會局試辦獨居長輩居家改造

國民健康署2019年曾調成，老人6人中有1人一年內曾跌倒，主要地點是浴室。台中市社會局試辦長輩居家改造計畫，已協助34戶...

影／曾經連3分鐘都跑不動 田中千繪愛上公益路跑

因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑...

彰縣伸港鄉長涉貪汙遭停職 主秘代理明交接

彰化縣伸港鄉長曾煥彰涉嫌貪汙，彰化地院8月18日宣判有期徒刑11年，依地方制度法第78條第一項規定，依法自即日起予以停止...

30多年歷史豐原圓環南路人行天橋 本月17日開始拆

有30多年歷史的台中市豐原區圓環南路人行天橋，台中市府建設局今天在現場舉行說明會，市議員張瀞分和多位里長到場。人行天橋1...

台中東區大智路開通在即 警三分局告發違停237件

台中車站附近的大智路將在10日舉辦通車儀式，轄區第三警分局為維護台中火車站周邊交通順暢，從8月17日開始針對大智北路、大...

彰化敬老禮金65歲以上維持1千元 首度可申請轉帳領取

重陽節前夕彰化縣府預告系列活動，彰化縣府也宣布敬老禮金仍持續去年金額，65歲長者每人可以領1000元，為方便長者領取，首...

搶救大里國小游泳池奏效 中市府：現況保留

台中第15期市地重劃近期規劃時，發現大里國小游泳池部分設施涉侵占隔鄰公兒14用地，面臨拆除危機，引起學校師長、校友反彈。...

南投縣竹工藝人才輩出 林秀鳳4人獲選竹編工藝保存者

南投縣竹工藝人才輩出，南投縣文化局無形文化資產審議會審議通過，南投縣傳統「竹編工藝」保存者林秀鳳、涂素英、劉興澤、黃啟祥...

影／道教聖地門聯POP字體網友崩潰 管委會：開放看待

南投縣松柏嶺受天宮正門的楹聯，被網友發現是用電腦字體「POP體」雕刻，引發熱烈討論，有網友直喊崩潰，「有人擲筊說玄天上帝...

竹山鎮完成官方版旅遊地圖 大力介紹老街觀光文化

南投竹山鎮的開發已超過350年，從原本雲林縣城的人文薈萃，到百年來的竹藝大鎮，人口雖只有5萬人，但同樣擁有老街區的風華，...

台灣邁入中高齡社會 中彰投分署打造3場高齡族徵才

振興就業並協助中高齡重返職場，勞動力發展署中彰投分署9月10日、11日、17日將分別在員林、彰化、南投各辦理一場聯合徵才...

南投草溪路標線優化、路變平　民眾：希望撐久點

南投縣草屯鎮草溪路因埋設管線眾多，常因施工挖掘，沿線路面多補丁修復，甚至變成「跳動路面」，公路總局南投工務段為此刨除重鋪...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

雲林兩大醫院大幅增加醫師陣容 看名醫不必往都市跑

七月雲林氣溫4.4度C？ 但滿街都穿熱褲短衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。