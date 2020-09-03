影／曾經連3分鐘都跑不動 田中千繪愛上公益路跑

因「海角七號」電影在台走紅的日本女星田中千繪今天到彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會為11月29日將舉辦的「伯立歐蕎麥公益路跑」暖身，田中千繪說，她以前不喜歡運動，一開始連跑三分鐘都很困難，完全沒辦法想像現在自己可以跑全馬，運動可以讓她變漂亮、又能維持身材，是她最大的動力。

田中千繪說，去年她原本有報名彰化知名的田中馬拉松，因為她的名字也是田中特別想參加田中馬，但因只有她報名被抽中，朋友都沒被抽中，她因此而放棄，今年應邀先來參加「伯立歐蕎麥公益路跑」的21公里組別，未來仍希望有機會再參加田中馬。

田中千繪說，以前她不愛運動，但30歲過後，感覺一定要運動才會健康，所以4年前開始跑步，一開始連換氣都不會，跑3分鐘都很困難，得停停走走，很辛苦，除了靠自己意志力，朋友的鼓勵也很重要，尤其跑步完大量流汗後，很有暢快感，讓她愛上跑步，而且可以促進新陳代謝，運動完後可以敷面膜，能變漂亮，變得更美也成為刺激自己勤於運動的動力。

喜歡旅行的田中千繪說，透過路跑還可以認識新的地方，也是她參加路跑的樂趣，近年來她更愛參加公益路跑，可以幫助到需要幫助人很有意義，為了迎接她的不惑之年，她最近也推出新書《四十，仍懂愛》，希望帶給大家充滿陽光的正面力量。