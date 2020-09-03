30多年歷史豐原圓環南路人行天橋 本月17日開始拆

有30多年歷史的台中市豐原區圓環南路人行天橋，台中市府建設局今天在現場舉行說明會，市議員張瀞分和多位里長到場。人行天橋17日開始拆除，預計拆除7天，晚上施工封路，請民眾注意。

豐原區圓環南路人行天橋位於圓環南路和中正路口，張瀞分表示，這座人行天橋目前是台灣最大的天橋，早期建設考量學生上下學使用，現在幾乎無人行走，老舊天橋也影響遮蔽天際線，有礙市容，附近商家生意受影響，地方陳情，希望早點拆天橋。