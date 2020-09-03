30多年歷史豐原圓環南路人行天橋 本月17日開始拆
有30多年歷史的台中市豐原區圓環南路人行天橋，台中市府建設局今天在現場舉行說明會，市議員張瀞分和多位里長到場。人行天橋17日開始拆除，預計拆除7天，晚上施工封路，請民眾注意。
豐原區圓環南路人行天橋位於圓環南路和中正路口，張瀞分表示，這座人行天橋目前是台灣最大的天橋，早期建設考量學生上下學使用，現在幾乎無人行走，老舊天橋也影響遮蔽天際線，有礙市容，附近商家生意受影響，地方陳情，希望早點拆天橋。
建設局今天在現場說明拆天橋工程，多位里長到場。建設局說，本月17日開始拆天橋，預計7天，晚上10點到隔天早上6點施工，白天不受影響，晚上施工時會暫時封閉道路，駕駛需繞道。施工期間有噪音，請附近居民見諒。
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