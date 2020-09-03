台中東區大智路開通在即 警三分局告發違停237件
台中車站附近的大智路將在10日舉辦通車儀式，轄區第三警分局為維護台中火車站周邊交通順暢，從8月17日開始針對大智北路、大智北一街的違停狀況，進行告發。至今天，已告發違規停車237件，另外分局也會針對每日上下班時間，規劃義交疏導交通，讓市民通行更順暢。
台中市第三警分局交通組表示，每日約16人次警力加強周邊交通疏導，另外也從8月17日開始，針對大智北路、大智北一街進行違規停車的告發。另外，每日上、下班車流量較大時段，規劃派遣義交，每日14人次，協助交通疏導。
台中市第三警分局交通組表示，針對台中車站周邊道路的標誌標線，將會同交通局、相關單位辦理會勘，評估交通狀況滾動檢討修正。
台中市交通局提醒，台中車站路邊及路外均規劃有汽、機車停車空間，機車停車空間約2400格，汽車停車空間約1200格；另外台中車站附屬地下停車場也設置有機車1042格、汽車214格，請駕駛人依規停車，勿影響他人權益。
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