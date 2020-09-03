看準熟齡族商機 銀髮膳食廚師受訓搶進長照市場

台灣進入高齡社會，銀髮產業夯，台灣職進會為因應市場需求，也看準熟齡族商機，鎖定「餐飲即戰力」著手培訓「銀髮膳食廚師」，在既有烹飪基礎強化老人餐食職能，以補足長照人力，幾乎結訓即就業，報名踴躍，就連高中生都來參加。

台灣職場技能協進會指出，政府近年積極推動銀髮產業，而因高齡長輩持續增加，其膳食市場跟著擴大，像安養機構、醫院到社區等長照餐食得由具備相關證照，甚至懂銀髮膳食的專業廚師來打理。

勞動部勞發署中彰投分署因此委託台灣職進會開辦「銀髮族膳食製備人員培訓班」，但想參訓有門檻。該會理事長蔡韻諦說，有中餐丙級證照或3年以上餐飲經驗才可能錄取，但因結訓就能接軌就業職場，因此報名踴躍，還有高中生參加。

彰化20歲詹姓高中生說，校內餐飲學科著重一般中西式餐食，對銀髮膳食著墨較少，參訓後也發現真的不同，除針對長者牙口較差，刀工備料多細碎，甚至流質，還要依營養所需設計菜單，每堂課考試，沒過就無法拿到證照，過程不簡單。