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彰化敬老禮金65歲以上維持1千元 首度可申請轉帳領取
重陽節前夕彰化縣府預告系列活動，彰化縣府也宣布敬老禮金仍持續去年金額，65歲長者每人可以領1000元，為方便長者領取，首度以轉帳與現場發放兩軌並進，彰化縣今年百歲人瑞從147人驟升為209人，每人可得到1萬元及金鎖片、禮品。
彰化縣府今天舉辦重陽節系列活動宣傳，由中洲科大時尚系協助，加上服飾電商贊助，為16名長輩展現今日穿搭，長輩展現活力與風格，獲得現場喝采。
彰化縣長王惠美說，彰化百歲人瑞去年只有147位，今年就有209人，結婚60週年的有1047對，結婚70周年的有170對，彰化縣顯然是長壽大縣，要長壽也要幸福，縣府希望建構老少都喜歡的宜居彰化，社區關懷據點已由去年150個增加100多個已有262個，為的就是要長輩在地得到最好的照顧及關懷。
彰化縣65歲以上長者已超過20萬人，是非6都老年人口最多的縣市，長輩都關心敬老禮金金額，王惠美今強調「一定做我該做的」，今年發放金額比照前縣長卓伯源，從10月4日起發放，65歲長者每人可以領1000元，但具有福利身分戶的長者，年滿65歲至79歲3000元，年滿80歲至89歲6000元，年滿90歲以上9000元，至於1047對結婚60週年鑽石婚夫妻、170對結婚70周年白金婚夫妻，都可各獲禮金3000元及禮品。
縣府社會處指出，為歡慶重陽佳節，從9月14日至11月28日舉辦一系列活動，包括廚藝、卡拉OK比賽、益智桌遊與時尚走秀等，歡迎民眾與長輩參加。
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