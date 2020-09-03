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搶救大里國小游泳池奏效 中市府：現況保留

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員李天生說，大里國小游泳池面臨拆除危機，經他多次邀集相關單位會勘協商，市府同意現況保留。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，大里國小游泳池面臨拆除危機，經他多次邀集相關單位會勘協商，市府同意現況保留。圖／李天生提供

台中第15期市地重劃近期規劃時，發現大里國小游泳池部分設施涉侵占隔鄰公兒14用地，面臨拆除危機，引起學校師長、校友反彈。台中市議員李天生說，他多次邀集相關單位會勘協商，獲得市府同意「現況保留」，化解拆除危機。

台中市地政局副局長朱上岸說明，在多次會勘、協商、座談後，市府尊重地方意願，同意大里國小游泳池現況保留，並且在游泳池旁側開闢通道方便民進進出，並不妨礙公兒十四開發，創造雙贏結局。

台中市第十五期市地重劃，結合大里區公所、公一、公兒十四、公兒十五等跨區重劃，市府在規劃時，發現大里國小游泳池更衣室、機房設施位於公兒14土地上，且地目不符，讓大里國小游泳池面臨拆除危機。

大里國小校長蔡添元說，學校露天游泳池從日治時期就已存在，在妥善維護下至今仍正常使用，每學期使用約達1.4萬次，分別安排學生游泳、自救課程、夏令營及輕艇訓練活動，使用率高，學校去年還因此獲評選為全國體育標竿學校，游泳池原地保留符合各界的期望。

李天生強調，游泳池和公兒14公園與地方民眾生活息息相關，兩處土地都是公有土地，不牽涉私人利益問題，同時全市只有潭子區頭家國小、東勢區新盛國小與大里區大里國小共3所小學設有室外游泳池，環境通透且沒有氯氣危害問題，成為地方居民與學生運動場所，應該設法保留。

大里國小現任家長會長顏宗賢說，感謝各界關心協助，讓學校游泳池獲得完整保留，目前由於疫情影響，游泳池暫時關閉，日後將視疫情狀況重新營運，同時加強設施，建構完善的游泳教學環境。

台中市議員李天生（右一）說，大里國小游泳池面臨拆除危機，經他多次邀集相關單位會勘協商，市府同意現況保留。圖／李天生提供
台中市議員李天生（右一）說，大里國小游泳池面臨拆除危機，經他多次邀集相關單位會勘協商，市府同意現況保留。圖／李天生提供
台中市議員李天生（右四）說，大里國小游泳池面臨拆除危機，經他多次邀集相關單位會勘協商，市府同意現況保留。圖／李天生提供
台中市議員李天生（右四）說，大里國小游泳池面臨拆除危機，經他多次邀集相關單位會勘協商，市府同意現況保留。圖／李天生提供

台中市 疫情 日治時期

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