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南投縣竹工藝人才輩出 林秀鳳4人獲選竹編工藝保存者

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
劉興澤擴大竹藝運用，和其他材料結合，擴大竹藝範圍。圖／南投縣文化局提供
劉興澤擴大竹藝運用，和其他材料結合，擴大竹藝範圍。圖／南投縣文化局提供

南投縣竹工藝人才輩出，南投縣文化局無形文化資產審議會審議通過，南投縣傳統「竹編工藝」保存者林秀鳳、涂素英、劉興澤、黃啟祥4人，為延續傳統竹編工藝注入活力。

南投縣文化局長林榮森說，日治時期台灣總督府就在竹山設立工藝傳習所，建立竹工藝發展基礎；台灣光復後，南投縣擁有豐富竹林資源，竹山設立竹材專業加工區，推動竹產業，天時、地利、人和，成為竹工藝發展重鎮。

南投縣政府在2009年登錄「竹編工藝」為南投縣的傳統工藝，竹藝大師黃塗山為技藝保存者，2010文建會指定黃塗山為國家重要傳統藝術「人間國寶」；2016年文化部指定南投「李榮烈藝師」為「竹編工藝-籃胎漆器」保存者。

南投縣竹工藝大師輩出，不斷培育竹編工藝人才，文化局最近召開南投縣無形文化資產審議會中，通過新增林秀鳳、涂素英、劉興澤、黃啟祥為「竹編工藝」的保存者。

林秀鳳1971年進入南投縣工藝研習所學習竹編，1975年起任職於台灣省手工業研究所，前年退休。期間致力於竹編技藝保存、竹編技術開發研究、竹編工藝人才培訓等，在竹藝領域深耕40餘年，還著書、教學、出版傳承竹編工藝；劉興澤國中畢業接觸傳統竹工技藝，更混合其他素材、結合烤彎、車床等技術，使竹編工藝作品更具藝術性、耐用且具結構性。

涂素英學習竹編50多年，不僅技藝精妙，劈竹及剖竹技術過人，且善於改良精進傳統技法及材料變化，作品除兼具藝術性與實用之外，並富有巧思。長期跟隨大師黃塗山，並擔任助教盡得大師真傳。黃啟祥為黃塗山次子，自幼跟隨父親學習，深諳竹編秘訣，擅於展現生活器具。

黃啟祥深諳竹編秘訣，擅長創作生活器具。圖／南投縣文化局提供
黃啟祥深諳竹編秘訣，擅長創作生活器具。圖／南投縣文化局提供
林秀鳳鑽研竹藝40多年，還出書教學，傳承竹編工藝。圖／南投縣文化局提供
林秀鳳鑽研竹藝40多年，還出書教學，傳承竹編工藝。圖／南投縣文化局提供
涂素英學習竹編超過50年，作品兼具藝術與實用還極具巧思。圖／南投縣文化局提供
涂素英學習竹編超過50年，作品兼具藝術與實用還極具巧思。圖／南投縣文化局提供

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