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台14甲翠峰昆陽路段7日起刨路施工 每逢整點放行

中央社 / 南投3日電

為了提升台14甲線公路品質，公路總局埔里工務段將從9月7日起到9月30日，針對翠峰到昆陽路段分段進行刨鋪路面施工，每逢整點放行，籲用路人聽從交管人員指揮或避開施工路段。

根據公路總局網站資料，台14甲線西起南投縣仁愛鄉，東到花蓮縣秀林鄉，全長約41公里，由於行經合歡山的清境農場、青青草原、翠峰以及武嶺等，成為前往清境農場以及合歡山的重要道路。

公路總局第二區養護工程處埔里工務段發布新聞稿表示，為了提升台14甲線路面服務品質，9月7日起到9月30日，將針對台14甲線18公里處翠峰路段到27公里昆陽路段進行路面改善作業，每天上午8時到下午5時30分，分段進行路面刨鋪施工。

埔里工務段指出，施工時採整點放行，雙向各輪流放行10分鐘，也呼籲用路人因道路狹窄，請耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，或是提前改道行駛避開施工路段；也可以利用公路總局的智慧化省道即時交通系統查詢，沿路的電子資訊看板也會隨時更新路況，提供最新的路況資訊。

埔里 合歡山

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