影／道教聖地門聯POP字體網友崩潰 管委會：開放看待

南投縣松柏嶺受天宮正門的楹聯，被網友發現是用電腦字體「POP體」雕刻，引發熱烈討論，有網友直喊崩潰，「有人擲筊說玄天上帝指定要華康少女體我都不意外」。但也有信眾認為宗教敢於創新值得肯定，受天宮管委會希望大家能以開放心胸看待，畢竟信仰虔誠最重要，當初是擲筊決定字體，如果要修改茲事體大，管委會將開會討論再做決定。

名間鄉松柏嶺受天宮歷史超過300年，不只是重要宮廟，更是台灣玄天上帝信仰中心，分香出去的宮、廟、壇超過上萬間。但最近有網友看到受天宮大門對聯，是用電腦「POP體」等三種字體雕刻而成，認為相當無奈。網友將照片貼出後，不少網友紛紛留言，「這是什麼詭異字體」、「什麼美學！超好笑」、「這真的很問號」。

受天宮管委會說，受天宮2000年6月大火，廟殿內部裝潢焚燬，結構受損，2005年重建。為了正門和左右側門的楹聯內容，還慎重的向帝爺公擲筊請示，當初承辦人拿著不同字體擲筊，沒想到卻擲出選中電腦字體，讓大家相當意外，不過，因為是擲筊決定，也就沒有改變，不過，受天宮入口牌樓，仍是傳統隸書雕刻，呈現新舊融合風格。