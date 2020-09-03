盧秀燕：堅持瘦肉精零檢出 民眾健康是不可替換的

瘦肉精美豬放寬引發爭議，台中市長盧秀燕今天說，中央應聆聽地方民意，民眾的健康是不可替換的，市府堅持「瘦肉精零檢出」，一定要勇敢發聲，替百姓說話，希望維護市民健康。

府院日前拍板，放寬瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。盧秀燕今天出席台中市大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善工程開工典禮，針對中央規劃美豬開放議題接受媒體聯訪。

盧秀燕表示，中央應聆聽地方民意，因為民眾的健康是最重要的，是不可替換的，因此市府堅持「瘦肉精零檢出」，希望維護市民健康。

她指出，目前台灣標準也是零檢出，應該要維持好的標準，不應該放水、不應該倒退，政府施政目標是維護民眾健康，不是傷害民眾的健康，希望中央要確實聆聽地方、人民的心聲，大家共同維護台灣的食品安全。

媒體追問連內臟都進口是否會曝露風險，盧秀燕說，大家可以想像原本民眾可以吃得安全、吃得方便，現在法律放水，會造成人民曝露在食安的風險，傷害人民的健康，這是錯的，市府一定要勇敢發聲，替百姓說話。