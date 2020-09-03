台灣邁入中高齡社會 中彰投分署打造3場高齡族徵才

振興就業並協助中高齡重返職場，勞動力發展署中彰投分署9月10日、11日、17日將分別在員林、彰化、南投各辦理一場聯合徵才活動，邀請轄內居家照服機構、台灣玻璃、岱宇國際、樹德企業等48家知名廠商釋出超過1200個工作機會，鼓勵中高齡及求職民眾作伙逗陣來找頭路。

中彰投分署林淑媛分署長表示，中高齡專法2019年12月4日經總統公佈，面對超高齡社會的加速到來，中高齡人力的活化及運用已成為趨勢，這次特別篩選中高齡者較常選擇的職缺，如技術員、品檢員、照顧服務員、工程師等多元職缺供選擇，也肯定雇主聘僱中高齡之前瞻作法，本次3場徵才活動皆設置政府補助資源專區，提供完善就業協助措施，以滿足勞僱雙方需求。

第一場徵才活動9月10日上午9點30分到11點30分在員林就業中心內辦理，邀請照服產業、橡膠產業、織造科技產業、民生工業等4家符合中高齡求職者體力負荷者，另也加碼辦理「職場齡距離 重整再出發」就業促進課程，讓民眾在面試過程中能更有信心並獲取更多的錄取機會，歡迎民眾踴躍前往參加，找到第二人生的伯樂。

第二場徵才活動9月11日在彰化老人文康中心舉行，提供400個職缺，廠商薪資30K以上的職缺達整體職缺逾5成，也提供「遠端視訊面試」專區，帶給民眾另一種的面試方式。

第三場徵才活動9月17日在南投中台灣新創園區（中興新村）提供800個工作機會，還有免費的履歷健診與職涯測字，協助失業者釐清職涯方向，林淑媛呼籲民眾可多加運用此次機會，為自己職涯再創人生高峰，活動詳情可致電各活動辦理之就業中心了解。