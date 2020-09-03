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南投草溪路標線優化、路變平 民眾：希望撐久點
南投縣草屯鎮草溪路因埋設管線眾多，常因施工挖掘，沿線路面多補丁修復，甚至變成「跳動路面」，公路總局南投工務段為此刨除重鋪約5公里道路，並調整車道標線劃設提升行車安全，民眾對路平有感，但也盼公部門短期內別再亂挖路。
南投工務段指出，台3線203.1K至208.5K草溪路區段，是往返草屯到中興、南投的重要幹道，但因路面下管線眾多，相關單位施工頻繁，所以道路遭挖掘又補丁修復的狀況多，造成路面不平，也影響路容觀瞻，因此推動路平專案，且完工。
而在路面重新刨鋪後，也依據「公路路線設計規範」調整該路段車道標線劃設，段長蔡宜宏說，為提高安全和車流效率，透過車道瘦身將內側車道寬改為3.25公尺、外側混合車道寬3.5公尺，並劃設槽化線調整路口車道動線一致。
另，沿線左轉專用道寬度採3公尺，原雙白實線改劃內虛外實白線，並於前方車道增劃指向箭頭，改善直行車輛佔用或借道違規通行情形；若接近路口，路幅足夠規劃左轉專用車道時，就採偏心車道設計，藉此引導直行車輛順勢前行。
草溪路改善工程完成後的路面，平坦度則讓用路人和沿線居民很有感，陳姓民眾說，不僅是草溪路，路不平根本是全縣之痛，行駛在縣內道路大多都像是越野賽，所以看到路面平整超感動，但就希望路平能撐久一點，改掉之前挖挖補補的陋習。
南投工務段則表示，為免路面因重複搶修挖掘及影響交通，此次施工前邀集相關管線單位召開多次協調會，確保路面孔蓋全數配合下地，也要求台水一併辦理205.1K至206.5k自來水管線汰換更新，減少鋪好又挖狀況，以提升路面平整度。
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