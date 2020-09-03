影／大安觀海橋自行車路網改善開工 盧秀燕、蔡其昌互謝

台中市大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善工程今天舉行開工祈福典禮，預計明年7月13日完工，將串連大甲和高美自行車道。

台中市長盧秀燕今天致詞，2度說感謝立法院副院長蔡其昌，向中央爭取百分之60的經費，進行這項工程，她說這是中央和地方攜手合作的完美典範。

被視為可能下屆台中市長選舉人選之一的蔡其昌，也2度說感謝盧秀燕，還要大家鼓掌肯定盧秀燕，蔡其昌說，他是民意代表，努力為地方爭取經費，台中市政府編配合款並施工，他說地方建設，做就對了，不分黨派。

台中市政府表示，大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善為108年前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫，營造友善自行車道，教育部體育署審查通過，由中市大安區公所執行，計畫總核定金額2800萬元，其中教育部體育署負擔60%，台中市政府觀光旅遊局負擔40% ，由大安區公所執行。

台中市濱海自行車道(大安段)為串聯台中市環線自行車道中，唯一完整緊鄰海岸線，透過本計畫使濱海自行車道路網，更完整，工程內容為溫寮景觀橋重建、緩坡道重建(鋪面、橋體結構、階梯、欄杆扶手設備)、自行車道斷點串連(鋪面、欄杆設備)及佈設串連(自行車指引反光標誌及地面反光標塊)等工作，完成後將完整連結北端大甲自行車道及南端高美自行車道。