快訊

【私中褪光環／下】高中免學費排富 家長：家戶年收148萬哪有富？

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化東螺溪戀戀欒樹節準備迎賓 建築廢棄物先來占位子

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪欒樹林蔭大道的溪畔被偷倒垃圾。圖／湖埔社大提供
彰化縣東螺溪欒樹林蔭大道的溪畔被偷倒垃圾。圖／湖埔社大提供

一年一度的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節又來了，廢棄物也來了。湖埔社區大學今天整理園區時，發現被偷倒建築廢棄物，通報溪湖鎮公所和清潔隊，環保局已知會警方調閱路口監視畫面，將追查偷倒垃圾者。

東螺溪戀戀欒樹節因新冠肺炎疫情，延後到9月19日、20日舉辦，主辦單位湖埔社大和社團法人彰化縣就業力教育協會人員近日整理環境，準備迎接遊客，今天看到環河路二段靠近代馬橋的東螺溪畔，也就是綠色隧道旁，看到兩堆整修浴室的建築廢棄物，為之氣結。

溪湖鎮公所和清潔隊將加派人手整理東螺溪，環保局到場查看後，通知警方調閱路口監視畫面，已掌握特定對象，將交由環保局依廢棄物清理法開罰。

彰化縣政府和湖埔社大等單位合辦欒樹節，規畫兩套東螺溪遊程，欒樹節開放免費參加，溪湖在地特色深度小旅行只受理揪團報名， 30人以上成團遊覽車到高鐵烏日站、彰化火車站接駁。

建築廢土業者到彰化縣東螺溪欒樹林蔭大道的溪畔偷倒垃圾。圖／湖埔社大提供
建築廢土業者到彰化縣東螺溪欒樹林蔭大道的溪畔偷倒垃圾。圖／湖埔社大提供

廢棄物 建築

延伸閱讀

員林彰化南投中高齡就業看這裡！3場聯合徵才來了

南迴改森永高架橋 民眾趁黑夜丟垃圾遭開罰

美豬放寬進口 彰化豬農赴縣府陳情擬北上抗議

中元普渡二林天人宮物資轉贈弱勢 彰化家扶289戶受惠

相關新聞

影／普度遇疫情！台中萬和宮普桌2166桌近千桌捐弱勢

今天是民間習俗重要慶典中元節，336年歷史的台中市萬和宮從昨天起舉辦中元節普度法會，今晚為普度祈安法會，今年因疫情關係，...

彰化東螺溪戀戀欒樹節準備迎賓 建築廢棄物先來占位子

一年一度的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節又來了，廢棄物也來了。湖埔社區大學今天整理園區時，發現被偷倒建築廢棄物，通報溪湖鎮公所和...

南投農民上山務農 高溫水分不夠低血鈉引發癲癇

76歲賴姓阿伯罹患高血壓，但規律服用高血壓藥，最近高溫炎熱，他仍每天上山農作，卻逐漸腹脹情況，前幾天他到醫院看胃腸科，候...

水被遊客用光？台中百戶社區爆缺水1個月半夜洗澡辛酸

台中市南屯區中台社區上百戶民眾從上個月起頻頻無預警停水，尤其假日嚴重缺水，居民懷疑是鄰近知名溫泉飯店的遊客爆量所致，連洗...

台電台中區處長交接 黃明舜回鍋接處長

台電台中區營業處下午舉行處長交接典禮，原處長郭芳楠調升台電總管理處業務處長，遺缺由高雄市區營業處黃明舜處長接任。黃明舜之...

台中大里聯合行政中心僅蓋5層樓？ 區長：將重新規劃

台中市政府規劃在第15期市地重劃區內興建大里聯合行政中心，有包含區公所在內的4個政府單位同時進駐合署辨公，大里區市議員為...

偏鄉高齡化資源回收績效差 彰化縣焚化廠取消進場磁卡　

資源回收也有城鄉差距，都市人口多又集中，推動資源回收只要祭出誘因，容易達到目標，彰化縣偏鄉人口老化，鄉公所和清潔隊窮盡「...

日月潭萬人泳渡是否續辦 南投縣呼籲中央盡快指示

2020年「日月潭國際萬人泳渡」將在9月26、27日舉行，因為選手多達二萬多人，為了避免成為防疫破口，南投縣政府上月24...

影／台中樂器節15年 國慶連假來爭10萬獎金

台中市文化局「台中樂器節」邁入第15屆，10月10日、11日國慶連續假期在后里區麗寶樂園渡假區盛大展開。

彰縣偏鄉樹林被堆廢輪胎養蚊子 環保局：限9月底清除

彰化縣溪州鄉榮光村政民路17O巷65號旁的空地樹木深長，堆積大量廢棄輪胎，近日經常下雨，導致蚊蟲孳生，周邊稻田、芭樂田的...

獨／國立台灣美術館館藏涉抄襲 展出前被轟緊急撤下

再傳有藝術作品抄襲，目前正在台中國立台灣美術館藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下」，被爆出原來的主視覺畫作蔡蓓詩的「圍牆另一...

小花蔓澤蘭收購活動開跑 剷除每公斤收購5元

小花蔓澤蘭有「植物殺手」及「綠癌」的稱號，生命力旺盛，每平方公尺可產生高達17萬粒種子隨風散播，在台灣中低海拔地區橫行無...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

中捷綠線南北延伸 路線增9.08公里

疫情衝擊大 花蓮秀林鄉公所將發鄉民2000元現金紓困

「不怕當老三、只怕沒發展」 苗栗市規畫4大園區

獨／國立台灣美術館館藏涉抄襲 展出前被轟緊急撤下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。