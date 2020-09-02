彰化東螺溪戀戀欒樹節準備迎賓 建築廢棄物先來占位子

一年一度的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節又來了，廢棄物也來了。湖埔社區大學今天整理園區時，發現被偷倒建築廢棄物，通報溪湖鎮公所和清潔隊，環保局已知會警方調閱路口監視畫面，將追查偷倒垃圾者。

東螺溪戀戀欒樹節因新冠肺炎疫情，延後到9月19日、20日舉辦，主辦單位湖埔社大和社團法人彰化縣就業力教育協會人員近日整理環境，準備迎接遊客，今天看到環河路二段靠近代馬橋的東螺溪畔，也就是綠色隧道旁，看到兩堆整修浴室的建築廢棄物，為之氣結。

溪湖鎮公所和清潔隊將加派人手整理東螺溪，環保局到場查看後，通知警方調閱路口監視畫面，已掌握特定對象，將交由環保局依廢棄物清理法開罰。