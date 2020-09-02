南投農民上山務農 高溫水分不夠低血鈉引發癲癇

76歲賴姓阿伯罹患高血壓，但規律服用高血壓藥，最近高溫炎熱，他仍每天上山農作，卻逐漸腹脹情況，前幾天他到醫院看胃腸科，候診時卻目光呆滯緊接著雙眼上吊、兩手抽蓄、癱軟滑坐到在地上，經緊急送往急診室。醫師檢查發現，阿伯因為高溫加上水分補充不足，導致低血鈉引發癲癇，住院治療後穩定出院。

南投基督教醫院神經內科醫師王星翰說，癲癇在台灣盛行率約0.6%，大腦有無數神經細胞用微量的人體電流彼此溝通訊息，當腦部的電流傳遞時出了問題，形就容易使得癲癇發生，最常見的是全身型僵直痙攣，造成意識喪失、肢體抖動、甚至眼睛上吊、口吐白沫等狀況。

賴姓阿伯因為高溫在農地工作，氣溫高達30多度以上，他長時間工作大量流汗，又沒補充足夠水分，導致血中鈉含量降低，鈉含量過低時，會讓身體出現許多症狀，腹脹也是其中之一，身體已經發出警訊，但阿伯以為是腸胃出問題，持續低血鈉狀態下，引發癲癇，幸好人在醫院及時治療，沒有大礙。

王星翰說，最近氣溫仍居高不下，建議在戶外工作或運動，每小時補充500至 1000c.c開水，上午 10 點至下午2點或陽光直射處進行長時間戶外活動，氣溫超過攝氏32度時，最好要減少相關活動，同時注意戴太陽 眼鏡、寬邊帽及擦防曬乳，避免高溫中暑或身體不適。

而傳統認為癲癇發作時，應撬開牙關讓患者咬住湯匙、筷子，避免舌頭不被咬斷，然而，強行撬開牙關會讓患者口腔受傷更嚴重，應記住「移」、「勿」、「側」、「陪」、「送」口訣，有人癲癇時「移」除身邊危險物品、「勿」強行撬開病患的牙關，勿餵食藥物。「側」將患者頭身維持側臥姿，讓口腔分泌物流出維持呼吸通暢。「陪」伴並觀察患者狀況適時給予安慰。「送」若連續發作、超過5分鐘、或身體受傷盡快送醫處理。