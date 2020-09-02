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水被遊客用光？台中百戶社區爆缺水1個月半夜洗澡辛酸

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區中台社區數百戶民眾因一個月以來頻頻停水，向立委張廖萬堅（右一）陳情，張廖萬堅今天緊急召開協調會，要求自來水公司解決供水問題。圖／立委張廖萬堅提供
台中市南屯區中台社區數百戶民眾因一個月以來頻頻停水，向立委張廖萬堅（右一）陳情，張廖萬堅今天緊急召開協調會，要求自來水公司解決供水問題。圖／立委張廖萬堅提供

台中市南屯區中台社區上百戶民眾從上個月起頻頻無預警停水，尤其假日嚴重缺水，居民懷疑是鄰近知名溫泉飯店的遊客爆量所致，連洗澡都必須等到深夜11時離峰時段才有水可用，向立委張廖萬堅陳情。張廖萬堅今天下午3時緊急召開協調會，要求自來水公司解決供水問題。

自來水公司副處長趙文燦說，自來水公司已於8月30日先加大供水加壓設備的運轉，先解決水壓不足問題，後續將在今年十月動工，從精密園區供水管線埋設新管引接新水源到中台社區，預計年底前完工，增加供水量逾9000噸，並且在明年一月擴建一座加壓站專供中台社區使用，以解決水壓不足之困擾，預計明年七月前完工。

今天的協調會，包括台中市議員張耀中、何文海與南屯區長林秋萬、春社里長李志洋、中台社區理事長施議閎都到場關心。

張廖萬堅指出，春社里的中台社區八月以來，頻有民眾陳情反映無預警停水頻率太高，經常是一天數次；因此緊急召開協調會，要求相關單位限期改善，確保社區民眾能夠安心用水，不必再時刻擔心突然停水的困擾。

春社里長李志洋說，社區居民一個月以來，苦於無預警停水的困擾中，連洗澡都需要等到晚上11點多，才有水可用，隔天早上七點，打開水龍頭，又沒有水了，居民認為是因為社區與飯店同用一個輸水管線，加上飯店加壓取水所致，才集體向張廖萬堅陳情，希望促成水公司能改善，還給居民們一個完善的生活環境。

張廖萬堅強調，在與市議員張耀中、何文海的共同要求下，自來水公司已擬定短期與長期的改善方案，預計斥資1500萬，將分別在今年十月與明年一月動工，預計在年底與明年七月前完工，徹底改善中台社區供水問題，讓民眾可以不再受停水所擾，未來將持續追蹤施工進度，確保工程能夠如期完成。

台中市南屯區中台社區數百戶民眾因一個月以來頻頻停水，向立委張廖萬堅陳情，張廖萬堅今天緊急召開協調會，要求自來水公司解決供水問題。圖／立委張廖萬堅提供
台中市南屯區中台社區數百戶民眾因一個月以來頻頻停水，向立委張廖萬堅陳情，張廖萬堅今天緊急召開協調會，要求自來水公司解決供水問題。圖／立委張廖萬堅提供

停水 台中市

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