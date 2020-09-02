台電台中區處長交接 黃明舜回鍋接處長

台電台中區營業處下午舉行處長交接典禮，原處長郭芳楠調升台電總管理處業務處長，遺缺由高雄市區營業處黃明舜處長接任。黃明舜之前曾任台中區處電務副處長兩年多的時間，他說此次又奉派回台中區處，其對自己有3個期許，分別是工安零災害、勞資和諧，以及為民眾提供穩定的電力。

交接儀式由台電副總經理王耀庭擔任監交人，他肯定台中區處在前處長郭芳楠帶領下，積極推動台中地區電力穩定，並參加多項公益活動，台中區處在工安、績效，以及為民服務各方面皆有卓越表現，因此公司借重其專才，調升至總處業務處，繼續為台電全省 24 個區處服務。

而黃明舜歷練完整，相信以他過去的經驗，以及在歷任處長打下的良好基礎下，一定能夠繼續領導台中區處的團隊積極推展業務，開創比以往更優異的成績。