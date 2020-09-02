教育部上山下海開學趣 員林農工親師學生歡度午後時光

開學第一周，教育部選定全台5所學校舉辦「上山下海開學趣」敬師活動，被選定的國立員林農工和台灣家長教育聯盟今天下午在綜職大樓，透過學生吟詩、敬茶和師生玩九宮格問答、拼圖，到家長與學生向教師送上六禮，親師、學生三方共度溫馨午後時光。

員農班級學生代表100人和教師、家長合計約200人，下午在綜職大樓視聽室參加敬師活動，教育部國教署、台灣家長教育聯盟、員林農工家長會的主管和幹部到場，共同見證10名員農學生朗誦詩歌「九月─獻給我們的老師」，展開今天敬師的序幕。

100名學生代表端茶給老師，休閑三學生陳一涵向學務主任黃淑玫奉茶時表示，她就要畢業了，「這一杯茶，我當成是新娘子結婚時向父母拜別的謝親茶，謝謝老師的教導。」場面感人。

接著玩師生九宮格「老師的一天」戳戳樂，學生搶答老師在校一天為學生做了些什麼事，答對的可以指定教師戳九宮格戳戳樂兌換獎品。有的學生可能太緊張，答對之後逕自戳九宮格，主持人連忙制止「同學，你戳完了，老師沒得戳。」

感謝卡拚圖遊戲結束後是敬師六禮，在場老師收到口罩、筷子、電池等小禮物，既實用又貼心；家長會副會長兼員農傑出校友張聖官說，老師有愛、學生有禮、企業有幸福，感謝學校辦理敬師活動，培養學生懂得感恩，他籲請企業多進用員農校友，保證成為企業體系的棟梁。

員農教務主任黃俊達解說奉茶的由來，中國古代重視學習，「入學禮」與成人禮、婚禮、葬禮被視為人生四大禮，又「神農本草經」記載，「神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之。」因解毒過程中需各方檢查，命名為「查」，後來才轉為「茶」字，敬師奉清茶一杯，表示學生學習時不僅會遵照老師的教導，同時也請老師及時檢查弟子各方面過錯，及時糾正，使學生能成就學業，老師喝敬茶時分三口或六口喝完，意味著學生「三十六行，行行出狀元。」