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台中大里聯合行政中心僅蓋5層樓？ 區長：將重新規劃

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府規劃在第15期市地重劃區內興建大里聯合行政中心，有包含區公所在內的4個政府單位同時進駐合署辨公，但大里區市議員為此同聲批評，僅僅5層樓的規畫，空間實在太小。圖／民眾提供
台中市政府規劃在第15期市地重劃區內興建大里聯合行政中心，有包含區公所在內的4個政府單位同時進駐合署辨公，但大里區市議員為此同聲批評，僅僅5層樓的規畫，空間實在太小。圖／民眾提供

台中市政府規劃在第15期市地重劃區內興建大里聯合行政中心，有包含區公所在內的4個政府單位同時進駐合署辨公，大里區市議員為此同聲批評，僅僅5層樓的規畫，空間實在太小，萬一將來不夠用，豈不聯合辦公的美意都無法實現，到時又如何再重建？因此呼籲市府應重新規劃，增加樓層和使用面積。

大里區長鄭正忠下午指出，會規劃為5層樓是宥於經費僅有9億元，依預算而設計，但地方民代反映的意見亦有道理，因此目前已由民政局進一步討論，新籌經費重行規劃。

據了解，市府以跨區重劃方式，將大里公一、公兒十四、公兒十五及大里區公所進行合併開發，獲得內政部核准編定為第15期市地重劃，創下全省首例，日前順利動土，未來並將興建聯合行政中心，容納區公所、地政所、戶政所、地方稅務局等4單位合署辦公。

不過市議員張滄沂指出，新行政中心位在大里黃金地段，只興建五層樓建物，無法地盡其用，十分可惜，並造成各進駐機關辦公空間不足，為德不卒，認為市府應追加預算或動用重劃基金蓋好、蓋滿。

市議員李天生也批評，大里人口數有21萬多，近年來發展快速，5層樓建築無法應付地方需求；此外，進駐機關由原先7個機關減縮為4個，沒有達到方便民眾洽公、停車的目的，應該考慮擴大增建，並將公務機關全部進駐集中辨公，加強便民服務。

除了張滄沂和李天生，其他的大里區市議員蘇柏興、林碧秀及林德宇等人亦有相同的看法，都要求市府重新規劃增加樓層，滿足地方需求。

建築 內政部 台中市

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