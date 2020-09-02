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美豬放寬進口 彰化豬農赴縣府陳情擬北上抗議

中央社 / 彰化縣2日電

彰化縣每年養豬約75萬頭，年產值新台幣百億元，彰化豬農今天到彰化縣政府陳情指出，政府犧牲豬農權益，讓含瘦肉精的美國豬肉進口鬆綁，堅決反對，更不排除北上陳情抗議。

美豬、美牛放寬進口，引發爭議。彰化縣養豬協會今天到彰化縣政府陳情，盼中央傾聽基層豬農聲音，陳情者拉起紅布條，表明堅決反對含瘦肉精的美國豬肉進口、捍衛豬農權益、守護國人健康等立場，也提交陳情書請彰化縣長王惠美、中國國民黨立委謝衣鳯轉交農委會。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，協會立場是堅決反對美豬進口，萊克多巴胺等瘦肉精殘留量若超標，肉品、內臟吃下肚有損健康，人民健康被犧牲，養豬戶權益也會受損，所以協會與業者立場一致堅持反對美豬進口，也堅持用藥零檢出，更不排除北上陳情抗議。

王惠美指出，進口含瘦肉精的美豬是背離豬農，也危害民眾健康，瘦肉精如果能吃進肚，當年民主進步黨在反對什麼？如果瘦肉精對人體真的沒影響，為何台灣養豬業者不能用？又為何教育部也發函各校營養午餐採用國產豬肉？如果說是用貿易交換，又換到什麼？

王惠美表示，彰化有600多個養豬場，1年養有75萬頭豬，年產值約107億元，呼籲消費者支持在地豬農、守護自身健康，多食用彰化的健康豬，她會將養豬協會及豬農的陳情，反映給中央。

謝衣鳯指出，彰化最出名小吃有肉圓、爌肉飯等，食材都是豬肉，因沒有瘦肉精美豬，大家吃得很安心，政府一定要傾聽民眾聲音。

她說，許多民眾不希望開放含瘦肉精美豬進口，進口鬆綁對養豬戶來說更是情何以堪，執政者要再好好思量政策，不是丟出一個「為了台灣國際地位」而開放瘦肉精美豬進口。

瘦肉精 美豬

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