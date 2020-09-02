中元普渡二林天人宮物資轉贈弱勢 彰化家扶289戶受惠

今天農曆七月十五日中元普渡，彰化縣二林鎮天人宮舉辦慶讚中元普渡暨聯合愛心公益活動，住持胡建雄和信眾把600多桌普渡品、3萬多台斤白米及190萬善款，捐贈彰化、南投、雲林、台南、高雄等五縣市的弱勢家庭、兒童少年、身障社福機構，警政、教育單位也受惠，在地的彰化家扶中心289戶沿海地區家庭獲得物資和捐款。

彰化家扶中心表示，早在37年前，二林天人宮認同彰化家扶中心扶助弱勢家庭和兒少，開始捐款濟貧，2008年彰化家扶成立二林服務處，二林天人宮把中元普渡物資分贈給彰化家扶中心，今年捐助23萬元。150桌普渡品和7000台斤白米，發揚濟公慈悲心。

二林天人宮住持胡建雄自喻為橋梁，藉信眾之手把愛送到最需要的角落，讓愛發揮最大效益。他表示，普渡法會排場不值得誇耀，信眾的大愛才值得讚許，只要每個人盡點心力，弱勢家庭孩子的人生就有良好前景，社會風氣更良善，寺廟幫助弱勢家庭不是施捨，而是為社會共植一良善果實。

今日普渡結束後，彰化家扶中心安排鄰近的埤頭鄉受扶助家庭到天人宮協助整理、收拾普渡品，恢復會場原樣之後，直接領取普渡品返，另有四名受扶助家庭的家長主動駕車把普渡品、白米載送到彰化家扶二林服務處。

彰化家扶主任王震光感謝二林天人宮住持胡建雄和信眾，一連37年支持家扶基金會，彰化家扶受扶助的弱勢家庭因獲長期關心與幫助，更能安心生活與就學。