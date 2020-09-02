日月潭萬人泳渡是否續辦 南投縣呼籲中央盡快指示

2020年「日月潭國際萬人泳渡」將在9月26、27日舉行，因為選手多達二萬多人，為了避免成為防疫破口，南投縣政府上月24日發文給中央流行疫情指揮中心，請示是否停辦或續辦，但指揮中心尚未回覆。南投副縣長陳正昇表示，日月潭泳渡辦不辦影響都很大，如果中央無明確指示，縣府將在下周開會做出決定。

日月潭公開水域游泳錦標賽、日月潭國際萬人泳渡分別在26日、9月27日登場，為了預防新冠肺炎疫情，今年不開放國外選手參加，仍吸引二萬多人報名。最近國內又傳出新冠肺炎確診病例，流行疫情指揮中心也要求出入八大類場所強制戴口罩，但萬人泳渡參加人數眾多，游泳時又無法戴口罩，防疫措施相當困難。南投縣長林明溱基於防疫第一，上月24日發文給中央流行疫情指揮中心，請示日月潭泳渡是否如期舉行，過了一個多星期，中央仍未回覆。

南投觀光業者說，參加泳渡的民眾都早已請好假、安排好食宿交通，2萬多人到南投消費，對觀光幫助很大，如果最後才取消泳渡，不只選手行程被打亂，旅宿業者可能應變不及，希望政府盡早確認泳渡是否舉辦，讓業者、選手能及早因應，也擔心取消泳渡讓國內觀光受打擊。