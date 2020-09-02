偏鄉高齡化資源回收績效差 彰化縣焚化廠取消進場磁卡　

資源回收也有城鄉差距，都市人口多又集中，推動資源回收只要祭出誘因，容易達到目標，彰化縣偏鄉人口老化，鄉公所和清潔隊窮盡「洪荒之力」資源回收績效仍敬陪末座，面對環保局訂出取消焚化廠進廠磁卡的嚴懲手段，偏鄉都很頭大。

彰化縣溪州焚化廠老舊，2021年將做升級整備以維持效能，環保局實施前置作業，必須先降低廢棄物和提高資源回收，以減輕焚化廠的處理壓力，因此統計各鄉鎮市資源回收績效，8月下旬召集鄉鎮市清潔隊報告改善計畫，並公告，未來一季各鄉鎮市垃圾量如果超過縣民每人每日平均廢棄物焚化廠進廠量（又稱人均垃圾量）的一成到兩成之間，除了超量垃圾要加計處理費，另取消20%進廠磁卡。

彰化市、員林市的資源回收量名列前茅；員林市清潔隊長黃吉城表示，市公所清潔隊多管齊下，去年12日起在垃圾收運定點設置七大類資源回收物分類籃，專人到各社區、機關、學校、公寓大廈加強破袋稽查工作，壓縮垃圾車內廢棄物，盡量瀝除水分，以降低垃圾重量，光是今年上半年資源回收率就比去年增加4.8%。

資源回收吊車尾的都在偏鄉。竹塘鄉敬陪末座，鄉公所表示，鄉內人口高齡化又是農業鄉，聚落分散，長輩分不清楚資源回收類別。資源回收倒數第三名的大城鄉，鄉公所也訴苦鄉內人口老化，很難指導長者落實資源回收。

倒數第二名的溪州鄉，鄉公所積極分析鄉內廢棄物結構，加強回收包裝芭樂的PC袋及網袋，也加強宣導資源回收措施，但鄉長江淑芬表示，鄉民高齡化，農民積習已久，都很難徹底資源回收，鄉公所正設法翻轉傳統觀念。