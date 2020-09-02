快訊

又現2例「台灣輸出病例」 自台出境越南、日本確診

我增一新冠肺炎境外移入 病例是印尼籍船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉高齡化資源回收績效差 彰化縣焚化廠取消進場磁卡　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
沒落實垃圾分類，彰化縣北斗鎮清潔隊貼標示。圖／北斗鎮公所提供
沒落實垃圾分類，彰化縣北斗鎮清潔隊貼標示。圖／北斗鎮公所提供

資源回收也有城鄉差距，都市人口多又集中，推動資源回收只要祭出誘因，容易達到目標，彰化縣偏鄉人口老化，鄉公所和清潔隊窮盡「洪荒之力」資源回收績效仍敬陪末座，面對環保局訂出取消焚化廠進廠磁卡的嚴懲手段，偏鄉都很頭大。

彰化縣溪州焚化廠老舊，2021年將做升級整備以維持效能，環保局實施前置作業，必須先降低廢棄物和提高資源回收，以減輕焚化廠的處理壓力，因此統計各鄉鎮市資源回收績效，8月下旬召集鄉鎮市清潔隊報告改善計畫，並公告，未來一季各鄉鎮市垃圾量如果超過縣民每人每日平均廢棄物焚化廠進廠量（又稱人均垃圾量）的一成到兩成之間，除了超量垃圾要加計處理費，另取消20%進廠磁卡。

彰化市、員林市的資源回收量名列前茅；員林市清潔隊長黃吉城表示，市公所清潔隊多管齊下，去年12日起在垃圾收運定點設置七大類資源回收物分類籃，專人到各社區、機關、學校、公寓大廈加強破袋稽查工作，壓縮垃圾車內廢棄物，盡量瀝除水分，以降低垃圾重量，光是今年上半年資源回收率就比去年增加4.8%。

資源回收吊車尾的都在偏鄉。竹塘鄉敬陪末座，鄉公所表示，鄉內人口高齡化又是農業鄉，聚落分散，長輩分不清楚資源回收類別。資源回收倒數第三名的大城鄉，鄉公所也訴苦鄉內人口老化，很難指導長者落實資源回收。

倒數第二名的溪州鄉，鄉公所積極分析鄉內廢棄物結構，加強回收包裝芭樂的PC袋及網袋，也加強宣導資源回收措施，但鄉長江淑芬表示，鄉民高齡化，農民積習已久，都很難徹底資源回收，鄉公所正設法翻轉傳統觀念。

環保局廢棄物葉鐙嘉說，偏鄉人口少、製造垃圾量少、資源回收也少，環保局理解偏鄉的難處，未來督導重點除了請偏鄉加強垃圾減量，也會針對例如社頭鄉人口不多卻垃圾超多的鄉落實事業廢棄物減量與提高資源回收，都市型的鎮市當然是未來稽查重點，焚化廠會增加破袋檢查頻率，未落實資源回收都原車退回。

彰化縣員林市清潔隊專人指導垃圾分類和資源回收。圖／員林市清潔隊提供
彰化縣員林市清潔隊專人指導垃圾分類和資源回收。圖／員林市清潔隊提供
彰化縣北斗鎮清潔隊挨家挨戶檢查垃圾分類。圖／北斗鎮公所提供
彰化縣北斗鎮清潔隊挨家挨戶檢查垃圾分類。圖／北斗鎮公所提供

資源回收 偏鄉 廢棄物

延伸閱讀

彰縣偏鄉樹林被堆廢輪胎養蚊子 環保局：限9月底清除

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

溪州鄉農民拒配合 芭樂保麗龍套袋回收績效差

現金1萬6放紙盒家人當垃圾丟 清潔隊員及時幫找回

相關新聞

獨／國立台灣美術館館藏涉抄襲 展出前被轟緊急撤下

再傳有藝術作品抄襲，目前正在台中國立台灣美術館藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下」，被爆出原來的主視覺畫作蔡蓓詩的「圍牆另一...

偏鄉高齡化資源回收績效差 彰化縣焚化廠取消進場磁卡　

資源回收也有城鄉差距，都市人口多又集中，推動資源回收只要祭出誘因，容易達到目標，彰化縣偏鄉人口老化，鄉公所和清潔隊窮盡「...

日月潭萬人泳渡是否續辦 南投縣呼籲中央盡快指示

2020年「日月潭國際萬人泳渡」將在9月26、27日舉行，因為選手多達二萬多人，為了避免成為防疫破口，南投縣政府上月24...

影／台中樂器節15年 國慶連假來爭10萬獎金

台中市文化局「台中樂器節」邁入第15屆，10月10日、11日國慶連續假期在后里區麗寶樂園渡假區盛大展開。

彰縣偏鄉樹林被堆廢輪胎養蚊子 環保局：限9月底清除

彰化縣溪州鄉榮光村政民路17O巷65號旁的空地樹木深長，堆積大量廢棄輪胎，近日經常下雨，導致蚊蟲孳生，周邊稻田、芭樂田的...

小花蔓澤蘭收購活動開跑 剷除每公斤收購5元

小花蔓澤蘭有「植物殺手」及「綠癌」的稱號，生命力旺盛，每平方公尺可產生高達17萬粒種子隨風散播，在台灣中低海拔地區橫行無...

見證美國協防台灣與亞洲歷史建築 大楊油庫將修復

台中市清水區歷史建築「大楊油庫」，見證美國協防台灣和亞洲歷史，多年來經風吹日曬和風災已有毀損，台中市議長張清照請中市文化...

九三軍人節 麗寶樂園推軍教月優惠親友也可享優惠

9月有九三軍人節和教師節，麗寶樂園展開為期一個月的軍教月優惠，即日起至9月30日，軍人或教師本人持證入園，可享樂園門票1...

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

今天（2日）是中元節，原本是中秋節應景的蛋黃酥，竟然提前到中元節就來亂！彰化市排隊名店「不二坊」蛋黃酥，購買人潮現在就已...

60年東海大學體育館損毀 文化部補助修繕

台中市東海大學體育館是知名的戰後現代主義建築，只是年久失修，文化部昨同意補助，將修繕體育館的屋頂、木地板，師生期待回復昔...

南投居家醫療整合 可申請到府醫治

南投縣高齡化嚴重，失能人口增加，但偏鄉的醫療資源很有限，衛生局整合13個鄉鎮市的衛生所，加入衛福部「居家醫療照護整合計畫...

中捷綠線南北延伸 路線增9.08公里

台中第一條「捷運綠線」預計今年底通車，目前已報交通部履勘，中市交通局同時進行綠線延伸北到台中大坑、南至彰化兩段，路線再增...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。