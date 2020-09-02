南投畜牧場多達380多家 民代憂廢水臭味衝擊環境觀光

南投縣飼養家禽、家畜畜牧場數量日益增加，民眾對居住環境品質要求更重視。但目前對畜牧場只有登記管理系統，對於汙水排放及臭味問題缺乏有效管理，南投縣議員謝明謀、蕭志全要求農業處應及早訂定畜牧場管理自治條例規範。南投縣農業處長陳瑞慶表示，會參考其他縣市作法，在11月提出條例草案送議會審查。

南投縣政府統計，南投縣養豬業共計106家，以南投市、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉最多，養雞業共有284家，以南投市、埔里鎮、名間鄉及魚池鄉佔最多。

近年民眾環保意識高漲，對環境品質更加重視，加上畜牧業與住宅區間分隔距離逐漸縮小，畜牧業操作程序或特殊排放源產生之臭味問題引起大眾關切。

蕭志全說，南投縣畜牧業只沿用中央的管理條例，但各縣市地理、水文條件都不相同，目前畜牧業登記管理，只有數量、禽畜來源、產銷、屠宰等，但對民眾最關切的空汙、水汙問題，幾乎都放任業者自行處理，也造成民眾和業者爭議。

他認為，應訂出管理條例，明確規範畜牧場應和住宅、機關、學校要有一定距離，畜牧用水來源和廢水回收、防臭、防汙，死亡的禽畜如何處理也應有清楚的規定，避免畜牧業進駐鄉鎮，引起民眾反彈，甚至衝擊南投觀光。