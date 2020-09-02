影／台中樂器節15年 國慶連假來爭10萬獎金

台中市文化局「台中樂器節」邁入第15屆，10月10日、11日國慶連續假期在后里區麗寶樂園渡假區盛大展開。

文化局表示，今年邀請國內傑出的演藝團隊和潛力新秀帶來豐富多元的演出，每年備受期待的「樂器演奏比賽」9月2日起開始報名，文化局廣邀全台薩克斯風、爵士鼓和長笛等各界好手，一起爭奪總額高達30萬元的競賽獎金！

台中樂器節最大的特色是每年辦理樂器演奏比賽，連續14年來培育出許多優秀的樂手，也是在地每年期待的音樂競賽盛會，秉持著挖掘在地優秀人才和團隊的精神，今年規劃薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器競賽，歡迎來自各界的音樂好手踴躍報名參加。

初賽徵件9月2日起至9月18日止，決賽10月10日活動當天在主舞台進行，並於當晚公布結果，各組優勝者將於開幕晚會登臺演出。