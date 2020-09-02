彰縣偏鄉樹林被堆廢輪胎養蚊子 環保局：限9月底清除

彰化縣溪州鄉榮光村政民路17O巷65號旁的空地樹木深長，堆積大量廢棄輪胎，近日經常下雨，導致蚊蟲孳生，周邊稻田、芭樂田的農民工作時飽受蚊子叮咬，苦不堪言，今天環保局派員前往勘察後，將限期地主在9月底前清理。

榮光村社區發展協會向縣議員黃盛祿，也是溪州鄉前鄉長陳情，指稱那處面積約2分地的樹林，長年堆積廢棄輪胎，村民曾經向環保局投訴，全案不了了之，最近蚊子實在太多，站在樹林周圍的田裡不到5分鐘，露出衣服的皮膚被叮咬十多處，根本無法從事農作。

社區理事長鄭章廷和總幹事謝春梅都表示，這片空地原本是一家廢輪胎公司所有，堆置廢棄輪胎和燃燒，被村民抗議，那家公司搬走，土地也先後易主3次，新地主對廢棄輪胎始終束手無策，還為了清除問題衍生土地買賣尾款糾紛，廢棄輪胎堆置在樹林，積水剛好養蚊子，倒楣的是村民。

黃盛祿說，擔任鄉長時曾處理這件事，廢輪胎公司搬走，留下一堆廢輪胎。環保局接獲黃盛祿通知，今天派員到場，表示將清查地主和聯絡方式，限期9月底前清理。