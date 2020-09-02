小花蔓澤蘭收購活動開跑 剷除每公斤收購5元

小花蔓澤蘭有「植物殺手」及「綠癌」的稱號，生命力旺盛，每平方公尺可產生高達17萬粒種子隨風散播，在台灣中低海拔地區橫行無阻，為防除小花蔓澤蘭入侵，林務局東勢林區管理處自9月起辦理一系列小花蔓澤蘭宣導及收購活動，除有小花蔓澤蘭防治解說，也將以每公斤5元的價格進行收購。

東勢林區管理處指出，小花蔓澤蘭葉子呈現「心型」，原產於中南美洲，為一年生攀爬植物，其繁殖力強盛、不易根除，常藉由莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，使原生植物無法行光合作用而死亡，當林木大面積遭其侵害死亡後，林地將裸露而失去保護力，再遇颱風、豪雨發生時恐有崩塌危險，進而危害生命財產及日常生活。

為有效防除，建議在每年10月至隔年2月開花期來臨之前，進行防治工作。東勢林區管理處自9月起將辦理一系列小花蔓澤蘭宣導及收購活動，除有小花蔓澤蘭防治解說，也有設置收購處，詳細收購時間及地點，可至東勢林區管理處官網 https://dongshih.forest.gov.tw/act查詢。