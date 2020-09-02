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見證美國協防台灣與亞洲歷史建築 大楊油庫將修復

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中歷史建築「大楊油庫」修復工程將開工。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中歷史建築「大楊油庫」修復工程將開工。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市清水區歷史建築「大楊油庫」，見證美國協防台灣和亞洲歷史，多年來經風吹日曬和風災已有毀損，台中市議長張清照請中市文化局到場會勘，爭取加強安全保護遺跡再重新開放參觀，中市府訂本月7日施工，明年2月3日完工，將大楊油庫園區打造成清水鰲峰山上一處旅遊景點。

1966年越戰期間，美軍在台中清水區楊厝里興建7座油庫，提供美國戰鬥機和B-52轟炸機用油，目前油庫只剩1座。台中市文化資產處表示，「大楊油庫」是西元1960年代冷戰時期具代表意義的產物，見證美國協防台灣與亞洲的歷史。

台中市觀旅局表示，1950年代，台灣和美國簽訂共同防禦條約，1966年在空軍清泉崗基地附近楊厝里建7座油庫，提供美國戰鬥機和轟炸機用油，越戰結束和中美斷交後，此處逐漸失去重要軍事地位，大楊油庫是目前僅剩的歷史建物，在大肚山台地上的大建物，是明顯地標。

大楊油庫經年累月風吹日曬，又有多次風災而出現損害，中市議長張清照請市府文化局到場會勘，楊厝里長曾文利、社區發展協會理事長曾文君等人也到場；地方人士說，大楊油庫曾經是打卡熱點，但因風災受損而封鎖不對外開放，希望市府盡早維修後對外開放，成為社區再造景點。

台中市文化局長張大春承諾將向中央爭取經費，由文化資產處負責維修，文資處表示，這次維修經費774萬元，中央補助387萬元、中市府配合款387萬元，9月7日開工，明年2月3日完工，施工內容以結構安全和使用安全二大方向整修補漆為主，對油庫現有狀態進行加固，避免損壞部分再度擴大，完工後將交由清水區公所管理及後續活化、增設解說牌。

台中歷史建築「大楊油庫」修復工程將開工。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中歷史建築「大楊油庫」修復工程將開工。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市 文化局 越戰

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